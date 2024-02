Sumar tranquiliza a sus socios y promete hacer su implantación territorial

El portavoz del grupo parlamentario de Sumar y miembro de la Ejecutiva provisional del partido liderado por Yolanda Díaz, Íñigo Errejón, prometió este martes que la implantación territorial de la formación, un objetivo tanto más necesario a tenor de su resultado en las elecciones gallegas, se hará «en alianza con fuerzas hermanas» en las comunidades en las que ya existan estos partidos previos.

Lo hizo en rueda de prensa después de la Junta de Portavoces del Congreso, antes de la cual ofrecieron otras comparecencias las portavoces adjunta primera y segunda del grupo, la diputada de Cataluyna en Comú Aina Vidal y la de Compromís Águeda Micò.

Los tres hicieron una valoración similar de las elecciones gallegas del pasado domingo, en las que Sumar no consiguió ni un solo escaño y apenas recibió un 1,9% de los votos, con un 2,25% en A Coruña y un 2,4% en Pontevedra como mejores registros, menos de la mitad del 5% requerido para alcanzar representación en el Parlamento gallego.

Errejón expresó su «máximo respeto» a la «decisión soberana y legítima» de la ciudadanía gallega, si bien reconoció que en Sumar no están «contentos con los resultados» propios, que achacó a que su organización gallega «acababa de nacer», «partía de no tener representación» y no ha «llegado a tiempo» para la cita electoral.

Vidal, por su parte, admitió que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «fue hábil» al convocar los comicios «buscando la desorganización que había en varios partidos» y enjuició que el adelanto «ha imposibilitado hacer un proyecto rápido» pese a que Marta Lois era «la mejor candidata que podíamos tener» en «una apuesta muy arriesgada por su parte». Por tanto, extrajo del fracaso de Sumar la lección de que «la implantación territorial es fundamental», pero puntualizando que Catalunya en Comú ya es «un partido propio con capacidad de decisión», aunque esté implicado en Sumar.

A su vez, Micó también alabó como «una persona magnífica» a su excompañera de grupo Marta Lois, que dejó la portavocía del grupo para encabezar la candidatura gallega, y dijo que era «una pena que las fuerzas progresistas encabezada por el BNG no hayan podido gobernar», pero desde el principio subrayó que Compromís no forma parte orgánica de Sumar, sino que tienen «relaciones de bilateralidad y de no competencia electoral».

Al ser preguntado sobre cómo compatibilizar la implantación territorial que quiere acometer Sumar con el respeto a la autonomía de partidos como los Comunes, Compromís, la Chunta Aragonesista o Més por Mallorca, Errejón constató que la formación tiene ante sí «un reto organizativo claro» de «desplegarse organizativamente en el territorio» y que está «en ello».

Ahora bien, distinguió que «ese despliegue no va a ser igual en todos los territorios», sino que habrá «despliegues en los que se hará con alianzas con fuerzas hermanas», dando a entender que tal será el caso de los Comunes, Compromís, la Chunta o Ara Més, mientras que «hay despliegues en los que Sumar ya ha echado raíces», como Galicia o el País Vasco.

Poco después, el portavoz puntualizó que Sumar es «una fuerza con un proyecto para el conjunto del Estado español», y que, aunque «quiere que el pegamento entre los diferentes pueblos del Estado español, el nexo de convivencia, el lazo, sea el libre acuerdo», tiene «un proyecto para todo el Estado», como » fuerza política de gobierno» que está en el Ejecutivo de coalición.