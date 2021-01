Un 73% de los españoles cree que la gestión covid de Sánchez es ineficaz

Después de 10 meses de pandemia de coronavirus los españoles lo tienen claro: la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis sanitaria y económica es ineficaz. Así lo desprenden los datos de una encuesta elaborada por Sigma Dos en la que dos tercios de los participantes ha mostrado su opinión desfavorable respecto a la actuación del Ejecutivo.

Este sondeo, elaborado para El Mundo, muestra que un 28,9% de los encuestados cree que la estrategia del presidente es “nada eficaz”, mientras que un 36,5% la califica de “poco eficaz”. Estas cifran doblan las opiniones positivas: solo un 3,8% cree que el trabajo de Sánchez ha sido muy “eficaz” y un 28% la acredita como “bastante eficaz”.

Las respuestas varían según la orientación política de los participantes en la encuesta. Los votantes del PSOE y Podemos son menos críticos con los partidos del Gobierno de coalición. Sin embargo, los detractores, los que consideran que la acción de los de Sánchez ha sido completamente infructuosa, tienen más fuerza que los que han mostrado su entusiasmo positivo.

Los afines a Podemos, los más optimistas con el Gobierno

Y en concreto son los afines a Podemos los más optimistas. Entre los votantes de la formación morada hasta un 67,8% se ha situado en el “muy” o “bastante” eficaz, mientras que un 29,2% mantienen una opinión negativa.

El entusiasmo de los de Pablo Iglesias supera así a los electores socialistas, que han otorgado un 54,1% de respuestas favorables. No obstante, un 41,6% de quienes a finales de 2019 apoyaron al PSOE en las urnas, hoy consideran que su intervención en la pandemia de Covid-19 es deficiente.

Lo que más lastra las opiniones de los encuestados sobre el Ejecutivo es la poca coordinación existente entre el Gobierno central y los autonómicos. EL 67,7% estima que Pedro Sánchez no está “coordinando eficazmente” la organización con las autonomías. Tan solo el 28,2% estima que sí lo está haciendo.

Sánchez suma un nuevo varapalo en las encuestas

No es la primera vez que Sánchez se lleva un varapalo de este tipo. Las encuestas que se han ido sucediendo tras el verano no dejan al presidente del Gobierno en buen lugar. En octubre, un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) en colaboración con la City University of New York Graduate School of Public Health (CUNY SPH) y otras instituciones internacionales determinó que la gestión del Ejecutivo suspendía la gestión de la pandemia con un 44,68 sobre 100.

La encuesta, que preguntaba a ciudadanos de 19 países, deja datos muy sorprendentes. Entre los aprobados, China es el estado con mayor puntuación, el régimen del gigante asiático obtiene una nota de 80,48, seguido por Corea del Sur (74,54), Suráfrica (64,62), India (63,88), Alemania (61,32), Canadá (61,00), Singapur (57,55), Italia (51,71) y Estados Unidos (50,57).

En cuanto a los suspendidos, Francia encabeza el ranking (49,2), una nota que roza el aprobado, seguido de Rusia (48,85), Reino Unido (48,66), México (46,48), Nigeria (46,32), España (44,68), Suecia (42,07), Polonia (41,28), Brasil (36,35) y, con el peor resultado, Ecuador (35,76).