Unión de Uniones amenaza con no moverse del Ministerio de Agricultura hasta que lleguen todos los tractores

El coordinador estatal de la agrupación agraria Unión de Uniones, Luis Cortés, reivindicó este miércoles que los manifestantes no se moverán del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hasta que no lleguen los tractores que la Delegación del Gobierno no permitió acercarse al centro de la capital.

Según señaló Cortés, el Gobierno «no ha querido que hagamos una manifestación pacífica, quería que nos calentáramos» y resaltó que «la gente de aquí son gente trabajadora y no querían que nos manifestemos, no nos han dejado salir, nos han apaleado».

El coordinador estatal de la organización reclamó al Ejecutivo «convocatoria de elecciones en el campo» y que los agricultores y ganaderos «podamos elegir a nuestros representantes».

En relación con esto, Cortés manifestó que las organizaciones agrarias más representativas, Asaja, COAG y UPA, son «sindicatos de clase» que «están pagados con el Gobierno» y que «no representan al sector».

«Nos sobran motivos para venir aquí y si hay que venir más veces vendremos las que sean necesarias para reclamar nuestros intereses, la vida digna que nos merecemos y unos precios justos», añadió Cortés.

Por último, el coordinador estatal de Unión de Uniones añadió que «si queremos medidas agroalimentarias habrá que pagarlas y eso lo tiene que hacer el Gobierno, porque no vamos a consentir que lo haga ni la agricultura ni la ganadería» y que esos recursos «los van a pagar ellos».

Estas declaraciones se produjeron después de que la Policía Nacional bloqueara el acceso de más tractores en la confluencia entre la calle Alfonso XII y la ronda de Atocha, generando una hilera que a las 16.00 horas se extendía por la mencionada calle. Asimismo, cerraron el paso también a los manifestantes hacia el Ministerio de Agricultura frente a la Glorieta de Carlos V.