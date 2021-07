La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento al Ejecutivo porque “el Gobierno no puede parecer más cerca de la elite que de la gente” y ha asegurado que “el problema del sistema público no es de gastos, sino de ingresos”, por lo que, cree, hay que fortalecer el sistema, no debilitarlo.

Así lo ha considerado Díaz en una entrevista publicada en El País, en la que ha valorado que el sistema público “no tiene un problema de gasto, sino de ingresos”.

En este sentido, ha catalogado de anticuado el sistema tributario español porque, a su parecer, “le pasa como al mercado de trabajo, está diseñado para el siglo XX”, a la vez que pedido hacer una revisión sobre el asunto al PSOE.

Leer más: Moncloa obligó a Escrivá a rectificar sobre las pensiones para calmar a Podemos

“Tenemos la tarea de modernizar la estructura de los ingresos públicos. No se trata de subir o bajar los impuestos, se trata de hacer algo grande, que es quién paga o no impuestos, a quién le subimos y a quién le bajamos“, ha sentenciado.

A pesar de que cree que las líneas rojas “solo sirven para que fracase una negociación”, respecto a la reforma de las pensiones, ha recordado que el pacto de Gobierno ya trataba este asunto y fijaba una posición común para ambas formaciones.

No es la primera vez que la formación morada da un tirón de orejas a sus socios de gobierno, y es que ya amenazaron con votar en contra de la reforma de las pensiones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, obligándole a recular cuando dijo que los “baby boomers” deberían escoger entre trabajar unos años más o aceptar una reducción de su pensión.

“Hace meses discrepamos de las propuestas que se hacían. Y la fórmula que se planteaba se ha cambiado. Hemos derogado la reforma del PP que tanto sufrimiento ha causado. Vienen negociaciones muy duras, vamos a dejar trabajar al diálogo social. Nuestra posición es clara: el sistema público no tiene un problema de gasto, sino de ingresos”, ha matizado.

Respecto al diálogo con Cataluña, la vicepresidenta tercera ha recordado la necesidad de construir “nuestro país con Cataluña dentro”.

Finalmente, ha criticado que “lo que es anómalo es que Cataluña tenga un Estatut que no ha votado. Y con artículos que dicen lo mismo que en otras comunidades en las que el PP no recurrió ante el Tribunal Constitucional”.