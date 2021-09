Yolanda Díaz advierte a Podemos: “Como esto vaya de egos es probable que me vaya”

Los hiperliderazgos en Podemos están llegando a su fin. O al menos esta es la condición que ha puesto Yolanda Díaz para seguir en la formación y levantar el “proyecto de país” que tiene entre manos. A principios de mes anunció que su idea era escuchar a la gente antes de decidir si se presentará como candidata de los morados en las próximas elecciones generales. Y este jueves ha dejado claro que no se trata de “un proyecto de Yolanda Díaz ni de nombres”.

Incluso ha amenazado con abandonar. “No creo en las individualidades y estoy rodeada de egos. Nunca me he peleado por estas razones ni lo voy a hacer, pero como exista ruido es probable que yo me vaya“, ha aseverado en Cadena Ser la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que ha reconocido que sus palabras podían generar malestar en el partido.

De esta forma, Díaz, que carece de familia política -abandonó Izquierda Unida y no forma parte de Podemos- presiona a los de Ione Belarra para que acepte un frente amplio de la izquierda de cada a las elecciones generales en el que, según han asegurado fuentes cercanas al asunto a Economía Digital, se podría incluir a Iñigo Errejón.

La vicepresidenta ha comenzado a buscar alianzas para ensanchar el espacio de Unidas Podemos y construir un bloque amplio. “Estoy manteniendo muchas conversaciones. Voy a empezar una serie de actos en los que voy a interlocutar con la sociedad. No es un proyecto de Yolanda Díaz ni de nombres. Va de reconstruir un contrato social con una parte extensa de la sociedad española que quiere un proyecto nuevo”, ha asegurado este jueves.

“No es un proyecto de Yolanda Díaz ni de nombres. Va de reconstruir un contrato social con una parte extensa de la sociedad española que quiere un proyecto nuevo”

Y, como ya adelantó este diario, desde la noche electoral del 4 de mayo, que propició la marcha de Pablo Iglesias de la política, las maniobras de acercamiento entre las distintas familias del espacio de la izquierda rupturista no han cesado. En concreto, Díaz persigue un entendimiento con Más País.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz atiende en rueda de prensa a los medios de comunicación en Asturias .EFE/Eloy Alonso

Las palabras de Díaz suponen un aviso para aquellos que apuestan por los liderazgos como el que ostentaba Pablo Iglesias. La responsable de Trabajo no va a pedir permiso para incluir a Errejón en la confederación de partidos que tiene en mente de cara a los comicios de 2023.

“Los partidos son importantes, tienen que estar, pero no tienen que ser los protagonistas, tienen que estar pero lo importantes son las personas”, ha insistido.

Díaz critica la cultura “masculina” en las negociaciones

Además, en la entrevista radiofónica Díaz ha aprovechado para culpar a la “cultura masculina” del retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Las cuentas para 2022 saldrán adelante. Tanto PSOE como Unidas Podemos están convencidos de ello. Pero si todavía no se ha llegado a acuerdos, según Díaz, es porque existe una “cultura masculina de llevar al límite las negociaciones”.

Leer más: El Gobierno retrasa los Presupuestos más allá de los límites que marca la Constitución

La ministra, que tiene varias mesas de diálogo abiertas, ha criticado que “la política está masculinizada hasta el extremo de jugar siempre al límite” y ha puesto de ejemplo el concepto de “líneas rojas”. No obstante, ha puntualizado que no tiene que ver con ser hombre o mujer sino con las formas. “No me gusta nada”, ha señalado.

“En todos los recursos humanos, todas las experiencias que hay están socializadas en una manera jerárquica y de entender que una negociación es buena cuando es muy intensa y cuando juega en el límite. Es un error”, ha señalado.