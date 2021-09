Yolanda Díaz culpa del retraso en los presupuestos a la “cultura masculina”

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) saldrán adelante. Tanto PSOE como Unidas Podemos están convencidos de ello. Pero si todavía no se ha llegado a acuerdos, según la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, es porque existe una “cultura masculina de llevar al límite las negociaciones”.

La ministra, que tiene varias mesas de diálogo abiertas, ha criticado este jueves en una entrevista en Cadena Ser que “la política está masculinizada hasta el extremo de jugar siempre al límite” y ha puesto de ejemplo el concepto de “líneas rojas”. No obstante, ha puntualizado que no tiene que ver con ser hombre o mujer sino con las formas. “No me gusta nada”, ha señalado.

Leer más: El Gobierno retrasa los Presupuestos más allá de los límites que marca la Constitución

“En todos los recursos humanos, todas las experiencias que hay están socializadas en una manera jerárquica y de entender que una negociación es buena cuando es muy intensa y cuando juega en el límite. Es un error”, ha señalado.

“Se entiende que una negociación es buena cuando es muy intensa y cuando juega en el límite. Es un error” Yolanda Díaz

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, hizo referencia hace una semana a que las cuentas para 2022 se presentarán en “tiempo y forma”. Y Díaz está de acuerdo con que hay tiempo suficiente para que sea en forma. Pero culpa del retraso a este comportamiento masculino a la hora de debatir, por lo que pide que el debate se lleve a cabo de “forma pausada”.

La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, en una sesión de control al Gobierno.

“Las mujeres no debemos de negociar así y los hombres tampoco. Me parece que no es lo adecuado. No hablo de ningún partido, hablo en general. Seguramente mi espacio político hace lo mismo, pero no es correcto”, ha insistido.

En cuanto a las diferencias entre los socios de Gobierno y la propuesta de ley de vivienda que va a llevar Unidas Podemos al Congreso para presionar a los socialistas, Díaz ha explicado que “los grupos parlamentarios tienen dinámicas propias” y ha reivindicado dejar a un lado la controversia.

Díaz reta al PSOE a que explique por qué no quiere tomar medidas con el alquiler

En este sentido, ha señalado la importancia de que la sociedad sepa, sin generar polémica, lo que piensa cada partido. “Si el PSOE no quiere tomar medidas para bajar el precio del alquiler o intervenirlo que explique por qué, pero sin ruido ni jolgorio”, ha reivindicado.

“Si el PSOE no quiere tomar medidas para bajar el precio del alquiler o intervenirlo que explique por qué, pero sin ruido ni jolgorio”

La ministra ha reconocido que existen grandes diferencias entre ambos partidos. “Hemos avanzado mucho en la ley de vivienda pero no con el precio del alquiler”, ha afirmado.

“Este país tiene que tomarse en serio este problema. Si analizamos las políticas de vivienda de la historia vemos que han sido un fracaso. España debe hacer lo que están haciendo otras ciudades europeas: medidas que logren bajar los precios del alquiler”, ha aseverado.

Leer más: Montero admite que los presupuestos no incluirán la Ley de Vivienda

Lo mismo ocurre con las desavenencias en materia tributaria. Unidas Podemos exige que se agrave un 15% el Impuesto de sociedades. “En este momento, nuestro país necesita dinero y los que más ganan tienen que aportar más”, ha asegurado.

Y ha agregado: “Necesitamos cumplir con el mandato constitucional que los que más tienen aporten más para los que menos tienen. Un gobierno progresista tiene que mandar un mensaje claro: que los que tributan muy poco ahora se comprometan con su país”.

Sin embargo, ha dejado claro que les une el acuerdo de Gobierno y ha lanzado un mensaje de tranquilidad: “Va a haber presupuestos”, ha concluido.