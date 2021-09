Yolanda Díaz celebra el fracaso de la ampliación de El Prat desde La Ricarda

Al final Unidas Podemos se ha salido con la suya. El socio de Gobierno del PSOE ha celebrado este jueves el fracaso de la ampliación de El Prat desde el parque natural de La Ricarda, el principal punto de disputa por el que la iniciativa va a quedar paralizada, al menos, hasta dentro de cinco años.

“España se va a tomar en serio el cambio climático, el cambio de modelo productivo, que vamos a hacer sostenible”, ha asegurado la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha puntualizado que siempre ha mostrado su discrepancia ante Pedro Sánchez con este asunto.

Yolanda Díaz y los alcaldes de Barcelona y de El Prat, Ada Colau y Lluis Mijoler,visitan la laguna de la Ricarda. .EFE/ Quique García

Díaz, que ha visitado el parque en compañía de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde de El Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler, ha afirmado que si los miembros del Gobierno que están a favor de llevar a cabo esta reforma que afecta a La Ricarda, “ven y tocan este espacio”, protegido por la red europea 2000, “es posible que cambien de opinión”.

“España se va a tomar en serio el cambio climático, el cambio de modelo productivo” Yolanda Díaz

“(La Ricarda) no es compatible con el proyecto que se está intentando sacar adelante”, ha insistido. Y, sobre los enfrentamientos entre el Ejecutivo central y la Generalitat ha alegado que son “cuestiones que tienen que ver con disputas políticas que alejan a la gente de los problemas reales”.

Colau: “Celebramos una victoria de la ciudadanía”

En la misma línea que la ministra de Unidas Podemos se ha pronunciado la alcaldesa de Barcelona, que ha calificado la paralización del “desastre” de la ampliación del aeropuerto de Barcelona como un triunfo.

“Hoy estamos contentas porque el sentido común se impone Ada Colau

“Hoy estamos contentas porque el sentido común se impone. Lo que hoy celebramos es una victoria de la ciudadanía que hace mucho tiempo que dice que hay que hacer cambios“, ha afirmado.

Colau ha pedido que no se busquen culpables y ha reivindicado políticas de emergencia climática compatibles con el crecimiento aeroportuario.

Aena y el Gobierno descartan la ampliación hasta 2026

Ni el Gobierno ni Aena ven posible retomar la ampliación del aeropuerto de El Prat en esta legislatura. Este jueves, tanto la titular de Transportes, Raquel Sánchez, como el presidente del gestor aeroportuario, Maurici Lucena, se han despedido de este proyecto.

Aspecto del aeropuerto de Barcelona, este jueves tras la visita que ha efectuado la viceministra segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz junto a los alcaldes de Barcelona y de El Prat, Ada Colau y Lluis Mijoler..EFE/Quique García

“La inversión propuesta para Barcelona queda en suspenso hasta que se abra una nueva ventana de oportunidad regulatoria, que es de aquí a cinco años”, ha asegurado Lucena en declaraciones a Catalunya Ràdio.

No será hasta entonces cuando se podrá volver a analizar y debatir esta ampliación. Pero solo “si las circunstancias en Catalunya han cambiado y hay un sustrato político que ve más adecuada esta inversión”, ha apuntado el presidente de Aena.

En la misma línea se ha pronunciado Sánchez. “Ya no hay margen. Es una oportunidad perdida”, ha lamentado la ministra este jueves en una entrevista en Cadena Ser en la que en ningún momento ha hecho autocrítica. “Hemos visto que la posición sobre el acuerdo del aeropuerto de el Prat por parte del Govern no era madura, no había consenso nítido”, ha justificado.