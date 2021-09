Aena descarta una ampliación del Prat en los próximos cinco años

Ni el Gobierno ni Aena ven posible retomar la ampliación del aeropuerto de El Prat en esta legislatura. Después de que este miércoles el Gobierno anunciara la paralización de la inversión de 1.700 millones de euros por la falta de confianza en el Govern, tanto la titular de Transportes, Raquel Sánchez, como el presidente del gestor aeroportuario, Maurici Lucena, se han despedido de este proyecto.

“La inversión propuesta para Barcelona queda en suspenso hasta que se abra una nueva ventana de oportunidad regulatoria, que es de aquí a cinco años”, ha asegurado Lucena en declaraciones a Catalunya Ràdio. No será hasta entonces cuando se podrá volver a analizar y debatir esta ampliación. Pero solo “si las circunstancias en Catalunya han cambiado y hay un sustrato político que ve más adecuada esta inversión”, ha apuntado el presidente de Aena.

En la misma línea se ha pronunciado Sánchez. “Ya no hay margen. Es una oportunidad perdida”, ha lamentado la ministra este jueves en una entrevista en Cadena Ser en la que en ningún momento ha hecho autocrítica. “Hemos visto que la posición sobre el acuerdo del aeropuerto de el Prat por parte del Govern no era madura, no había consenso nítido”, ha justificado.

Lucena acusa a Aragonès de “deformar” el proyecto

Las críticas de Lucena al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, son las mismas que han llegado en los últimos días desde el Ejecutivo central. El presidente del gestor aeroportuario ha acusado al presindent de “ir deformando” a través de sus declaraciones el mismo proyecto que el vicepresidente, Jordi Puigneró, aceptó hace poco más de un mes.

El Govern rechazará la ampliación de El Prat si “destroza” La Ricarda. En la imagen, un avión despega ante la torre de control del aeropuerto de El Prat. / EFE

“El día 2 de agosto estábamos todos muy contentos. Sabíamos que quedaba mucho trabajo por hacer, pero habíamos llegado a un acuerdo”, ha señalado Lucena. Pero este pacto no tenía una propuesta concreta. La propia delegada del Govern en Madrid, Ester Capella, defendió cuatro días más tarde de firmar el acuerdo que el proyecto no estaba cerrado y que se tenía que definir desde Cataluña.

El Ejecutivo catalán ha rechazado avalar esta ampliación si daña el parque natural de La Ricarda, protegido por la red europea 2000. Y, según Lucena, sabían “desde el principio” que alargar la pista del mar hacia el este afectaría a este espacio natural. El objetivo era minimizarlo.

“Una de las partes que llegó a este acuerdo se ha salido. No quiero hacer polémica, pero solo hay que repasar la hemeroteca de los últimos cinco días sobre las opiniones que el propio Govern ha ido emitiendo a la opinión pública sobre el pacto que había alcanzado, diciendo que este pacto no generaba consenso en el seno del Govern, algo raro”, ha concluido.

El Gobierno descarta retomar la ampliación esta legislatura

Raquel Sánchez ha descartado que la ampliación, “en estas condiciones”, pueda llevarse al Consejo de Ministros del próximo 28 de septiembre. Esta era la fecha límite para aprobar el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora) que incluye las inversiones para el periodo 2022 – 2026.

“Perdemos la oportunidad de incluirlo en este documento de previsiones” Raquel Sánchez

Por lo tanto, según estos plazos, la ampliación no finalizaría hasta dentro de diez años, en 2031. “Perdemos la oportunidad de incluirlo en este documento de previsiones”, ha asegurado.

“Evidentemente no hay margen para hacerlo en esta legislatura”, ha lamentado. En su opinión, todas las administraciones, “que deberían estar centradas en la recuperación”, salen perdiendo.

La responsables de Transportes ha acentúado que Cataluña lo ha pasado “muy mal” durante la pandemia. “Lamento mucho llegar a este punto porque es una pérdida de oportunidades para la sociedad catalana”, ha apuntado. Aun así, pese al desencuentro, ha tendido la mano para “seguir colaborando con Cataluña, un motor de la economía española”.