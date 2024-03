Yolanda Díaz confía en alcanzar un acuerdo sobre la ley de amnistía para Cataluña

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, afirmó este martes que «hay margen suficiente para alcanzar un acuerdo» en torno a la proposición de ley de amnistía, y que «lo fundamental» es que se llegue a él, sin entrar en si debe modificarse o no el texto que Junts per Catalunya rechazó en su primera votación en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Lo hizo en una entrevista en TVE recogida por Servimedia dos días antes de que expire el plazo que tiene la Comisión de Justicia del Congreso para elevar al Pleno un nuevo dictamen, en la que reiteró su tesis de que el país «merece que tengamos un acuerdo para que sigamos reencontrándonos con Cataluña».

También insistió en que fue «un error» que Junts no apoyara la proposición hace un mes en el Congreso, y en sus críticas a la política del Gobierno de Mariano Rajoy frente al proceso independentista, a su juicio «buscando réditos electorales» en el resto de España, cuando «la única herramienta que sirve es el diálogo».

Díaz no quiso declararse optimista o no sobre el curso de las negociaciones entre el PSOE y Junts, porque ella siempre es «prudente en todas las negociaciones» y éstas «hasta que no están hechas no se puede decir nada», pero interpretó: «Me parece que hay margen para el acuerdo». Algo que celebró, porque «la gente lo que quiere es calma y que podemos ocuparnos de los grandes problemas que tiene el país».

Además, después de las propuestas que lanzó ayer para prevenir la corrupción, entre ellas prohibir la aplicación de indultos a personas que cometan este tipo de delitos, afirmó que «en absoluto» empleó otro criterio al votar en el Consejo de Ministros a favor de indultar a líderes independentistas condenadas, entre otros delitos, por malversación.

En este sentido, esgrimió que en Sumar han «sido claros» al oponerse a amnistiar a personas a las que Junts ha querido beneficiar aunque no estuvieran vinculadas directamente al Procès, y lo contrapuso a que «diferentes es el planteamiento de una ley de amnistía que tiene carácter general» por «unos hechos vinculados a la independencia de Cataluña».