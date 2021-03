El TC ratifica la condena del ex consejero Mundó por su rol en el ‘procés’

El Pleno del Tribunal constitucional (TC) ha rechazado este miércoles por unanimidad el recurso presentado por el ex conseller de Justicia de Cataluña, Carles Mundó, contra la sentencia del ‘procés’ que le condenó al pago de una multa por el delito de desobediencia y un año y ocho meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

Según ha publicado la agencia Europa Press, los magistrados han señalado que Mundó formaba parte del Govern de la Generalitat cuando se aprobó la convocatoria del referéndum que se celebró el 1 de octubre de 2017 y que sabía que el TC había declarado inconstitucional la resolución del Parlament que aprobaba un proceso constituyente.

Se trata del segundo recurso rechazado por los magistrados, que tiene lugar un mes después de que rechazaran el que presentó la ex consejera de Gobernación, Meritxell Borràs.

En ambos casos, la condena implicaba 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros hasta llegar a los 60.000 y 1 año y 8 meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público. Por otro lado, tanto Borràs como Mundó fueron absueltos de malversación.

La ratificación de la condena gana especial actualidad tras la decisión del Parlamento europeo de levantar la inmunidad al ex president Carles Puigdemont, por un lado, y tras el rechazo de la entrega del ex consejero Lluis Puig, por entender que no era la competencia del Tribunal Supremo ejercer la instrucción de la causa que sigue llevando el magistrado Pablo Llarena.

En este sentido, el pasado 9 de marzo Llarena dirigió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para determinar el alcance de las euroórdenes dictadas contra Carles Puigdemont y los ex consejeros Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, por su rol en el proceso independentista.