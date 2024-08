La última ocurrencia de la polémica ‘influencer’ que dejó su ropa interior en un Mercadona

Conseguir likes y hacerse viral en las redes sociales a cualquier precio parece el objetivo de algunos influencers, cuyos contenidos y vídeos sugieren que no tienen límites con tal de ganar fama acumulando interacciones.

El caso más reciente ha sido el de la británica Chloe Lopez, que cuenta con 194.000 seguidores en Instagram. Una de las temáticas de sus vídeos es quitarse la ropa interior y dejarla en los rincones de una gasolinera, en terrazas de cafeterías o en una máquina expendedora.

Hace unas semanas, las redes estallaron cuando la influencer publicó un vídeo titulado Leaving a donation at the bakery –dejando una donación en la panadería–, en el que mostraba cómo se quitaba las bragas en un Mercadona y las dejaba entre las cestas donde se venden los panes –que no están protegidos por ningún envoltorio.

Los comentarios no se hicieron esperar y se llenaron de miles de respuestas criticando su comportamiento: «asco», «vergüenza» o «indignante» fueron algunos de los reproches, además de usuarios que aducían a un posible delito contra la salud pública hacia el resto de clientes del supermercado.

Sin embargo, lejos de achicarse, la influencer ha seguido con estos mismos vídeos. Esta misma semana ha vuelto a publicar otro similar en otra tienda, con el mismo título:

En la publicación se puede ver como, de nuevo, deja las bragas usadas en el supermercado, esta vez entre los productos que hay en una de las neveras de la cadena.