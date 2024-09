Kiko Matamoros deja un recado a Broncano y ‘La Revuelta’

Kiko Matamoros ha aprovechado su participación en el programa ‘Ni que fuéramos shh’ para arremeter contra el presentador de ‘La Revuelta’ (La1), David Broncano. Y es que el espacio del canal Ten (Quickie) se está convirtiendo en un programa revitalizante para María Patiño, Belén Esteban, Kiko Hernández y su equipo.

Después de su controvertida salida de Mediaset por la cancelación de ‘Sálvame’, los ocho colaboradores que hicieron la transición a Quickie disfrutan de un espacio muy emocionante, ya que tienen más libertad para discutir diversos asuntos e incluso pueden mencionar programas de otras cadenas como ‘Y ahora Sonsoles’, ‘El hormiguero’ o ‘La revuelta’.

Por esta razón, Kiko Matamoros ha aprovechado la oportunidad para hablar sobre David Broncano y su exitoso debut en La 1, donde el colaborador se ha convertido en uno de los personajes más comentados de los últimos días, sobre todo por la visita del actor internacional Norman Reedus, conocido por dar vida a Daryl Dixon en ‘The Walking Dead’.

Esto ha dicho Kiko sobre Broncano

María Patiño ha comenzado haciendo una curiosa petición. «Yo tengo que decirle a David Broncano que mi compañero Kiko Matamoros se merece una comisión. Es la tercera vez que lo nombran en ‘La revuelta», ha dicho la presentadora de ‘Ni que fuéramos’ con ironía, suscitando polémica en redes sociales.

El tema no solo se convirtió en ‘trending topic’ en Twitter toda la noche, sino que Kiko no pudo evitar sumarse al asunto. «No sé, pero ya me deben 150 pavos. Ellos verán…», contestó el colaborador con la misma ironía, bromeando a la vez con los derechos de imagen.

«Yo me vendo. Soy muy baratillo«, agregó Kiko, abriendo la posibilidad de ser uno de los próximos invitados del programa de TVE. Kiko también se animó a seguir con el asunto en redes:

@LaRevuelta_TVE . Listo para la pelea y para cobrar derechos de imagen. Me debéis ya 150 eurazos. 🤣🤣 pic.twitter.com/O0I18krFXu — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) September 24, 2024

¿Qué dijo Broncano sobre Kiko?

Durante la visita del actor Norman Reedus, Broncano se atrevió a comprar a Kiko con un zombi de la serie ‘The Walking Dead’: «No quieres pelearte con Matamoros, ¿eh? Kiko se pelea a diario, probablemente se pelea con uno por la mañana y con otro por la tarde”, subrayó el presentador.

Pero eso no fue todo. Broncano señaló después que el presentador de ‘Ni que fuéramos’ le recordaba a un zombi en específico de la serie. Después de que la producción proyectara la imagen de Kiko y de este zombi, Broncano se arrepintió de inmediato. «Ahora que lo veo, me parece hasta ofensivo para Kiko Matamoros, la verdad”, expresó.

Seguidamente, el humorista intentó arreglarlo. «Voy a disculparme con Kiko porque puede que esté viendo el programa. Kiko, lo siento, no recordaba que el zombi era así”, agregó. A partir de estas declaraciones es que se produce la respuesta de Kiko y María Patiño en ‘Ni que fuéramos’.

¿Por qué cancelaron ‘Sálvame’?

Tras catorce años en antena, Mediaset puso fin a ‘Sálvame’ (Telecinco) en junio de 2023 debido a la baja audiencia y porque querían renovar la parrilla, según la versión oficial.

Sin embargo, uno de los tertulianos, Alonso Caparrós, declaró por aquel entonces que ninguno del equipo había sido informado sobre el tema y que se «enteraron por los medios de comunicación», lo cual los dejó «impactados».

Al ser consultado por elMón sobre las razones por las que el programa fue dado de baja, Alonso contestó que podría deberse a la línea editorial de la empresa.

«Creo que tiene que ver con la empresa, con política y luchas internas que no quiero ni imaginármelas. Yo como trabajador sé que la noticia me llegó el viernes y que tengo que buscarme la vida», declaró Alonso.