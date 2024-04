A día de hoy nadie puede negar el impacto que las redes sociales han tenido en el día a día de millones de personas alrededor de todo el mundo. Se pueden contar por decenas aquellas plataformas que tienen más de 10 millones de usuarios, que encuentran en estas redes sociales todo tipo de ocio, entretenimiento, aprendizaje…

Sin embargo, estas redes sociales son un arma de doble filo, ya que tienen un gran impacto a todos los niveles. Y especialmente a edades prematuras, en las que las personalidades de las personas aún se están forjando, esto puede ser algo contraproducente, sobre lo cual las plataformas deben responsabilizarse. Y el ejemplo que ha dado Snapchat esta misma semana, es el ejemplo perfecto de ello.

Snapchat elimina una de sus últimas funciones tras generar un impacto negativo

Es habitual que las distintas plataformas busquen llevar a sus servidores nuevas herramientas que capten la atención de sus usuarios. La mayoría de ellas, por supuesto, con fines beneficiosos, con el único objetivo de generar interacciones entre los propios usuarios. Sin embargo, Snapchat ha patinado en una de sus últimas actualizaciones, hasta el punto de haberse visto obligada a borrar su última herramienta, llamada Sistema Solar.

Una nueva herramienta pensada para acercar entre sí a los usuarios. Básicamente, se trataba de una funcionalidad que, en resumidas cuentas, mide el grado de cercanía entre los usuarios, basándose en un cálculo matemático que medía las interacciones entre unos y otros. Una herramienta con poco trasfondo y que simplemente buscaba generar interacción entre los usuarios que se siguen mutuamente.

Sin embargo, ha terminado por crear el efecto contrario. Y es que una investigación llegada a cabo por el prestigioso periódico Wall Street Journal, determinó que esta herramienta no solo no era positiva para los usuarios, sino que, además, influye negativamente en el estado de ánimo, especialmente de todos aquellos usuarios adolescentes que hacen uso de la aplicación.

Estamos hablando de una plataforma a la que los usuarios tienen acceso desde los 13 años. Y a esa edad, tal y como ha reforzado el estudio del Wall Street Journal, el hecho de que un ranking mida quién es más amigo y quién lo es menos, puede generar efectos muy negativos a edades en las que las personalidades son tan volátiles, llegando incluso a generar trastornos de ansiedad en algunos de los usuarios que han hecho uso de la infame herramienta.

La plataforma, por su parte, no ha dudado en rectificar. A través de un comunicado en el que han reafirmado que su intención era hacer sentir cercanía entre los usuarios, explican que también comprenden que sentir que no eres tan amigo como pensabas de alguien también puede generar efectos muy negativos. Y por ello ha brindado la posibilidad desactivar esta funcionalidad si no quieres hacer uso de ella.

Por esto, para utilizar esta herramienta, ahora tendrás que activarla desde los ajustes de la propia plataforma, independientemente del país en el que te encuentres. Un ejemplo perfecto del lado oscuro de las redes sociales, especialmente en edades prematuras, en las que adolescentes se exponen a todo tipo de contenidos en la red que, debido a su corta edad, puede ser complejo procesar a todos los niveles.