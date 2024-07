El truco de iPhone para consultar cualquier dato de tu vuelo en tiempo real sin conexión a internet

De entre todos los términos de los que el verano es sinónimo, las vacaciones son, posiblemente, el concepto que más se asocie. Millones de personas en todo el mundo aprovechan esta época del año para disfrutar de unos merecidos días de descanso en otra ciudad u otro país. Pero incluso en la era de la informática, coger un avión puede ser un proceso tedioso.

No solo por el proceso de compra, de comparación de precios y de llevar a cabo el check-in a través de un teléfono móvil, sino también en lo que al seguimiento del vuelo se refiere. Lo que muchas personas no saben, es que más allá de los sitios web de las aerolíneas o plataformas como Google Maps, los usuarios de iPhone pueden seguir un vuelo en tiempo real aunque no tengan conexión a internet. Y hoy te contaremos cómo.

Leer más: Las dos vías para descargar vídeos de YouTube en tu iPhone

El secreto más útil y desconocido por casi todos los usuarios de iPhone

Aunque pueda parecer utópico, para comprobar todos los datos relativos a un vuelo, simplemente necesitaremos un iPhone. Así nos lo explica el tiktoker Paco Nadal, que desvela uno de los trucos mejor guardados del iPhone, que hace uso del ecosistema del dispositivo de Apple para revelar todos los datos relativos a nuestro vuelo, mucho más allá de simplemente el destino o las horas.

Para ello, lo único que necesitaremos es el código del vuelo, un número que recibiremos una vez que formalicemos nuestro vuelo. Una vez lo tengamos, simplemente lo tendremos que copiar en un SMS a nuestro propio teléfono, o a través de la aplicación de Notas. Independientemente de la opción que escojamos, una vez que pulsemos sobre el propio código, aparecerá una opción sobre la que tenemos que hacer clic, llamada previsualizar vuelo.

Una opción que nos ofrecerá sin necesidad de acceder a la página web de la aerolínea toda la información necesaria relativa a nuestro vuelo: el estado, la hora de salida y llegada, la terminal a la que nos dirigimos, la cinta de recogida de equipaje… Toda la información imprescindible para nuestro vuelo, vendrá implícita dentro de esta opción, disponible únicamente en los dispositivos de Apple.

Una funcionalidad a la que no se puede acceder de ninguna otra forma

No obstante, todas las herramientas recién mencionadas son accesibles a través de otras vías, aunque sea de forma mucho más tediosa. Sin embargo, esta funcionalidad también brinda a los usuarios de iPhone la posibilidad de llevar a cabo una acción que no se puede hacer de ningún otro modo: seguir el vuelo en tiempo real durante el propio viaje.

Todo el mundo sabe que durante los vuelos es imprescindible poner el modo avión en el teléfono, por lo que, sin conexión a internet, es imposible acceder a ninguna web que nos permita hacer este seguimiento. Sin embargo, a través de este método, no será necesaria esta conexión a internet para seguir el vuelo a tiempo real, de modo que podrás saber en todo momento dónde te encuentras y cuánto tiempo le falta a tu vuelo a pesar de tener tu iPhone en modo avión.