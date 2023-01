Si Fitur es un espejo del turismo (y sus 43 ediciones ininterrumpidas lo avalan), los viajes han vuelto por la puerta grande. La de 2023 es una feria como las de antes de la pandemia, con sus atascos a la entrada de Ifema, sus pasillos atestados, su agenda atiborrada de eventos y sus reencuentros.

La gran cita del sector turístico ha logrado este año convocar a 131 países, 755 expositores titulares y un total de 8.500 empresas que ocupan 66.900 m2 en 8 pabellones del recinto ferial madrileño.

Y los ocupan de verdad: los enormes pasillos vacíos, los espacios con sillones y mesitas bajos y los huecos vacíos que se veían en las últimas ediciones, y no hablamos solo de los años golpeados por la pandemia, han desaparecido. En su lugar brillan todo tipo de stands llenos de color, música y tecnología, donde increíbles imágenes de playas paradisíacas y monumentos, bailes tradicionales y demostraciones de artesanía, simuladores de vuelo y degustaciones de café, mezcal o jamón ibérico nos invitan de nuevo a recorrer el mundo.

Se espera que por estos pasillos pasen 120.000 profesionales hasta hoy viernes y entre 80.000 y 90.000 más de público general durante el fin de semana. Podrán ver las propuestas de Asia Pacífico con un 163% más de participantes que la pasada edición, Oriente Próximo, con un repunte del 60%; África, con un 88% más; Europa, que crece un 42%, y América, un 30%.

Bailes en el stand de la República Dominicana en Fitur. Foto: Borja Sánchez-Trillo | EFE.

De las playas de Samaná al desierto de Jordania y del Kumano Kodo japonés a las tabernas de Córdoba pasando por Tarragona, Setúbal, Sierra Leona, Uzbekistán, República Checa, Sudáfrica o Guatemala –este año país socio de Fitur-, estas son las mejores ideas que hemos encontrado para empezar a planear ya nuestro próximo viaje.

Tarragona, un ‘must’ en 2023

Es uno de los dos únicos destinos recomendados por el prestigioso diario The New York Times en sus selección de 52 destinos del mundo para visitar este año en España -el otro es Madrid- y razones no le faltan.

Habitualmente solapados por la fama de Barcelona, Tarragona y la Costa Dorada son un secreto mediterráneo que combina ha herencia de la Tarraco romana (el Ager Tarraconensis) con el patrimonio arquitectónico modernista de Reus, tradiciones como los castellers o sabores como los de la salsa romescu.

En Fitur, además, ha presentado un acuerdo con la compañía de cruceros MSC por la que Tarragona se convierto en puerto de embarque para la naviera, lo que supondrá recibir esta temporada 26 escalas del crucero MSC Magnifica.

Tarragona. Foto: Alexander London | Unsplash.

Como consecuencia, hasta 60.000 personas pasarán por la ciudad para tomar un crucero que hará el itinerario de 7 noches desde el Port de Tarragona por el Mediterráneo Occidental con escalas en Toulon (Francia), Génova, Roma, Pisa (Italia), y Valencia.

Córdoba

En un llamativo stand plagado de macetas azules rebosantes de flores al más puro estilo de sus famosos patios, Córdoba apuesta en Fitur por su gastronomía.

Lo hace con la puesta de largo de Córdoba Patrimonio Gastronómico, un proyecto que gira en torno a la riqueza gastronómica mediante la fusión de producto, innovación y calidad y con el que anunciará que despliega todo su potencial en eventos que incluyen también la próxima edición de Madrid Fusión.

A ritmo de flamenco y con la guía de la prestigiosa sumiller cordobesa Mara de Miguel, mejor sumiller de Andalucía en 2022, este pequeño viaje a los sabores de Córdoba nos deja con ganas de más.

Cuenca

Un de los stands más llamativos entre los de las comunidades autónomas (que ocupan los pabellones 5, 7 y 9) es este año el de Castilla-La Mancha, que tiene el cine como hilo argumental, sacando pecho de su tirón como destino para la industria audiovisual con grabaciones como las de Juego de Tronos, 30 Monedas y la célebre Amanece que no es poco.

Aquí, entre butacas y olor a palomitas, se ha estrenado además Cuenca Capital Española de la Gastronomía 2023 tras recoger el testigo de Sanlúcar de Barrameda.

El ajomortero del Restaurante Parador de Cuenca. Foto: Paradores.

La ciudad promete que “se va a volcar” con esta oportunidad, que pondrá en valor su cocina tradicional, austera y sencilla, en conexión con el entorno natural y monumental así como platos que incluyen el morteruelo pastoril, el ajoarriero, el atascaburras, los zarajos, las migas manchegas, los huevos camperos, el pisto, el bacalao ajoarriero o los estofados de cordero e ingredientes que esconde la Serranía.

Aquí te dejamos una lista de algunos de los restaurantes más interesantes en la ciudad para conocer estas propuestas.

Dos nuevas Rutas del Vino (y van 38)

Y si la gastronomía nos mueve, también lo hacen los vinos. Las Rutas del Vino son el mejor exponente, como muestran su cifras: en 2021, el número total de visitantes a las bodegas y museos del vino españoles asociados a algunas de estas rutas fue de 1.640.800, frente a los 814.323 que se registraron en 2020, con un incremento del 101,49%.

Durante este año 2023 está previsto que dos nuevos territorios se certifiquen como Rutas del Vino de España y se sumen a la marca que ya cuenta con 36 Rutas: la Ruta del Vino de Almansa (Albacete) y la Ruta del Vino de Uclés (Cuenca).

Foto: Rutas del Vino de España.

Mientras tanto, la Ruta del Vino de Arribes y la Ruta del Vino de Toro pueden ser extraordinarias ideas para planificar un viaje que tenga la viña, la uva y el vino, pero también la gastronomía, el paisaje, el patrimonio, la cultura y la tradición como hilo conductor.

Valle de Cristal, República Checa

Turismo de Chequia centra su promoción en las tradiciones y oficios perpetuados a través del tiempo en sectores como el cristal, la porcelana o los tejidos, recetas conservadas en el seno de las familias o fiestas que forman parte del folclore popular desde hace siglos. Muchas de esas tradiciones, como los adornos de cristal soplado del pueblo de Poniklá o el teñido de añil de los tejidos, han sido distinguidas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Entre sus nuevos productos turísticos destaca el Valle del Cristal, que se localiza en la zona delimitada por los montes Jizerské Hory, las montañas de Lusacia, las montañas Gigantes y el Paraíso Checo, al noroeste del país, que combina, con la producción de cristal como hilo conductor, itinerarios culturales, visitas a factorías de cristal, degustación de gastronomía tradicional y numerosas rutas naturales.

Valle de Cristal. Foto: Turismo de Chequia.

Setúbal en clave ecochic

Portugal siempre es una buena idea. Más allá de Lisboa, el Algarve y Oporto, proponemos planificar una escapada a Setúbal. A apenas 50 km de la capital y ejerciendo de puente hacia el Alentejo se encuentra esta región que atesora joyas naturales, un patrimonio envidiable y una elogiada enogastronomía.

Destino ecochic por excelencia de Portugal, Setúbal posee una de las 40 bahías más hermosas del mundo, y cuenta con una oferta turística versátil quea glutina ciudad, río y montaña.

Sus vinos, premiados en todo el mundo, maridan a la perfección con su despensa local, que se ofrece en forma de platos como fritura de chocos, la sepia y las ostras, que se rifan en mercados como Francia o Japón, así como las conservas, quesos con D.O. Azeitao y sus codiciados dulces.

Largo da Misericordia. Foto: Turismo de Setubal.

No hay que perderse el Mercado do Livramento ni el Mirador y Convento de Jesús, donde se firmó el Tratado de Tordesillas.

Tallín, Capital Verde Europea

Si Timisoara (Rumanía), Veszprém (Hungría) y Eleusis (Grecia) son en 2023 las capitales europeas de la cultura, Tallin estrena su propio título como Capital Verde de Europa.

La capital estonia, que aspira a tener un transporte público libre de carbono en 2035 y la neutralidad climática total para 2050, es un ejemplo de biodiversidad y naturaleza, con más de 2.100 hectáreas protegidas como reservas naturales y parques (e incluso una isla al completo).

Tallin es este año la Capital Verde Europea. Foto: Turismo de Estonia.

El objetivo para su ‘año verde’ pasa por involucrar más a los ciudadanos en el desarrollo urbano, apoyar e implementar la innovación ecológica y desarrollar la economía circular. Los visitantes también tenemos un plus para acercarnos a conocerla y es que el transporte público es gratuito.

El Camino de Egeria, Jordania

También nos hemos apuntado como imprescindible un viaje a Jordania. Además de sus grandes joyas (que siguen siendo obligadas) como Petra, el desierto de Wadi Rum o el mar Muerto, este año presenta en Fitur algunas novedades, entre las que destaca el Camino de Egeria.

Basado en el itinerario que realizó la escritora y viajera española del siglo IV, se trata de una ruta senderista de seis etapas que cubre lugares como el Monte Nebo, donde murió Moisés, a la zona de Betania en la que fue bautizado Jesucristo.

Jordania pone en valor tradiciones y autenticidad más allá de Petra. Foto: Turismo de Jordania.

Además, Jordania presume de nuevas conexiones aéreas para este año, como la de la española Vueling a Amán (tiene también vuelos directos a nuestro país con Iberia, Ryanair y Royal Jordanian).

Sierra Leona

Sierra Leona, gran desconocido a nivel turístico, se estrena este año en Fitur. Y tiene bastante que ofrecer, además de un colorido zoco que ocupa su stand.

En los últimos años, el pasí africano ha experimentado un crecimiento económico en el que el turismo ha sido uno de los motores: en 2017 Sierra Leona fue nombrada el destino turístico de más rápido crecimiento del mundo, con un 310% más de visitantes que entraron en el país en 2016 en comparación con 2015.

Sierra Leona. Foto: Muhammad Shah Jaman | Pixabay.

Pese al devastador impacto de la covid-19, el país ha retomado ya su actividad y luce una completa oferta que encabeza su capital, Freetown, encajonada entre montañas de exuberante verde y un mar turquesa, y que continúan por Tiwai Island, la aldea de Kambadaga, el Parque Nacional de Gola o las bulliciosas ciudades salpicadas de edificios coloniales y mercados de Kenema y Bo.

Samaná, el paraíso desconocido de República Dominicana

Alejado del turismo de resorts y pulsera que comúnmente asociamos a República Dominicana, Samaná es un tesoro por descubrir en la costa noroeste del Caribe.

Paisajes increíbles que conjugan playas salvajes rodeadas por selvas tropicales, plantaciones de coco y encantadores pueblos pesqueros que irradian autenticidad se unen al espectáculo que cada año entre los meses de enero y marzo protagonizan más de 3.000 ballenas jorobadas que escogen sus cálidas aguas costeras para aparearse.

Cayo Levantado, en Samaná. Foto: Bahía Príncipe Hotels.

El Parque Nacional de los Haitises –una de las mayores reservas naturales del Caribe-, la cascada Salto El Limón, la afamada Playa Rincón o el malecón de Santa Bárbara de Samaná son algunos de los imprescindibles de este destino, que podemos conocer gracias al despliegue de Soltour y Bahia Principe Hotels & Resorts, que cuenta en la zona con cuatro propiedades, entre ellas el idílico Cayo Levantado Resort, que escala una posición en el lujo y que abrirá sus puertas en junio de 2023.

Guatemala, país socio de Fitur

El flamante país socio de Fitur en 2023, Guatemala cuenta también con uno de los espacios más coloridos y animados de la feria. Entre bailarines vestidos de animales ejcutando la danza de los Venados, un baile tradicional guatemalteco en honor de los espíritus de los animales, degustaciones de café y de otros productos gastronómicos se exhiben sus riquezas en forma de templos sagrados mayas, museos, sitios arqueológicos, reservas naturales, volcanes (hay 37 en el país, 4 de ellos activos), lagos, artesanías o mercados.

Antigua Guatemala, una de las ciudades más bellas de América. Foto: VisitGuatemala.

El Parque Nacional Tikal, La Antigua Guatemala (una de las ciudades coloniales más bellas de América) y el Parque Arqueológico Quirigú, los tres reconocidos como Patrimonio Mundial de la Unesco, son algunos de los lugares que no hay que perderse.

Japón, un camino espiritual

Japón está oficialmente abierto y solo eso ya justifica un viaje al país nipón. De la mano de la karateca y campeona olímpica Sandra Sánchez, el influencer Enrique Álex y el futbolista de la Real Sociedad Take Kubo, el país ha dado la bienvenida a los turistas internacionales (que pueden entrar a partir del pasado octubre sin restricciones).

Kumano Kodo, un viaje espiritual. Foto: @JNTO.

Entre su oferta, nos quedamos con el Kumano Kodo, una suerte de Camino de Santiago japonés (de hecho, son los únicos de este tipo reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) con más de mil años de antigüedad y que conecta os tres grandes santuarios de Kumano en la península de Kii, en región de Kansai: Hongu Taisha, Hayatama Taisha y Nachi Taisha.

Oaxaca, orgullosa de sus raíces

América Latina cuenta en esta edición con la representación oficial de Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Brasil, Costa Rica, Honduras y Nicaragua, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Chile, Panamá y México.

Este último es el que cuenta con un pabellón más grande: 1.100 m2 donde están representados la mayoría de sus estados, entre los que este año nos quedamos con Oaxaca.

11 zonas arqueológicas, 6 pueblos mágicos y 8 áreas naturales protegidas son algunos de sus atractivos, que se combinan con ciudades com Oaxaca de Juárez, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, playas, museos, parques ecoturístico y un sinnúmero de experiencias para vivir las tradiciones y costumbres oaxaqueñas.

Gastronomía botana oaxaqueña. Foto: Turismo de Oaxaca.

Muy aferrado a sus raíces, mención especial merece el legado artesanal de Santo Tomás Jalieza con la exposición de la técnica ancestral del telar de cintura y sus textiles y la exhibición de su gastronomía, con platillos y productos de sus ocho regiones y la bebida oaxaqueña más emblemática: el mezcal.

Flandes, para viajar pedaleando

Con su paisaje ondulado, cuestas y adoquines rompepiernas, para muchos Flandes es sinónimo, además de arte, cerveza o chocolate, de bicicleta. La región ofrece hasta 9 rutas cicloturistas icónicas que cubren más de 2.500km y que permiten descubrir, a través de carriles señalizados, lo mejor del paisaje y el destino en torno a un tema central, ya sea la costa, las orillas del Mosa o el Escalda, el frente de la Gran Guerra o las Ardenas flamencas.

Para los más sufridores, The Flandrien Challenge invita a emular a los más grandes ciclistas de la historia. Tienes 72 horas para conquistar 59 segmentos de Strava a través de las cuestas y los adoquines de Flandes y así entrar a formar parte de la leyenda ciclista.

Belfast con C.S.Lewis

Belfast celebrará este 2023 los 125 años del nacimiento de uno de sus referentes literarios (que son muchos en la Isla Esmeralda), C. S. Lewis.

No hay mejor forma de rendir tributo al autor de Las Crónicas de Narnia que recorriendo los lugares más significativos de su vida en su ciudad natal, como la plaza de C.S. Lewis -con esculturas vinculadas a El león, la bruja y el armario, uno de los libros de la saga -, la iglesia de St. Mark, Campbell College o Little Lea, donde escribió e ilustró sus primeras historias.

Los lugares de C.S. Lewis en Belfast. Foto: Turismo de Irlanda.

En noviembre tendrá lugar además una nueva edición del C. S. Lewis Festival, la ocasión idónea para celebrar la creatividad y la imaginación del autor a través de multitud de actividades que incluirán desde visitas guiadas a pie por la ciudad, hasta charlas, festivales de cine, cuentacuentos y otras muchas actividades para niños.

Uzbekistán, reminiscencias de la Ruta de la Seda

Otro destino que despierta evocadoras imágenes con solo nombrarlo es Uzbekistán. Reminiscencias de la Ruta de la Seda, cúpulas azules, coloridos tejidos y pintorescos paisajes se ven estos días en Madrid (aunque sea en las imágenes que decoran su espacio en Fitur).