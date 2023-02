Estos son los mejores restaurantes de Valls y Barcelona para comer calçots

Febrero es uno de los meses más intensos para los devotos de los calçots, esta cebolla blanca, tierna y de forma alargada que forma parte de una de las tradiciones gastronómicas más divertidas de Cataluña.

El epicentro de su cultivo, y por ende de su consumo, es la ciudad de Valls, capital de la comarca tarragonesa de Alt Camp, y también reconocida por su cultura de castellers.

Lo bueno de febrero es que todavía estas cebollas son de excelente calidad, y a diferencia de diciembre o enero el clima es más benévolo para poder disfrutarla al aire libre.

Cómo comer los calçots

Tradicionalmente a los calçots se los cocina sobre llamas de madera de sarmientos, y se los envuelve en papel de periódico.

Así se pela un calçot. Foto Belbo Terrenal

Comerlos requiere de cierta destreza: se quita la base y las capas quemadas rápidamente para evitar que los dedos sufran quemaduras, y se los moja en salsa romesco.

Por lo general los calçots no vienen solos, sino que son acompañados de carnes como costillas de cordero así como butifarras o salchichas típicas (como la longaniza catalana), sazonadas con alioli.

Vamos a conocer algunos lugares donde probarlas

Masía Bou (Valls)

En el corazón de Valls (Carretera de Lleida km 21,5) se encuentra este restaurante ubicado en una antigua casa pairal con casi 100 años de existencia, donde sus inmensos salones acogen a legiones de fanáticos del calçot y de otros platos típicos como la carne de caza, los caracoles, las setas de temporada los pies de cerdo o el cochinillo al horno.

En Valls, la capital del calçot, hay varios restaurante con gran capacidad adaptados para recibir grandes grupos

Ideal para ir en grupos numerosos (solo su parking tiene capacidad para 500 coches), los calçots son su especialidad, acompañados de carnes a las brasas, judías y la crema catalana elaborada en su obrador.

Su precio medio es de 40 euros por persona.

Casa Félix (Valls)

Este restaurante y hotel tiene sus orígenes en una fonda de 1900 en el centro de Valls, que luego se trasladó a su actual ubicación de carretera N-240, km 17,4.

Además de sus platos de la cocina mediterránea y catalana (como la perdiz a la vinagreta, el arroz caldoso con bogavante o la paella ‘Casa Félix’) estas semanas los protagonistas son los calçots.

Cocinadas en gigantescas parrillas para que todo el mundo conozca su proceso, se sirve con butifarras, carne de cordero, alcachofas de temporada y judías salteadas acompañados de blanco del Penedès y tintos del Montsant. El precio es de 44 euros por persona. También hay opción de menú infantil a 20 euros.

Masía Fontscaldes (Fontscaldes)

Esta masía del siglo XVII aloja un gigantesco restaurante cuya fama trasciende los límites de Alt Camp.

Ubicado en el pueblo de Fontscaldes (Josep Busquets, s/n), el menú de calçotada comienza con un vermut Yzaguirre, seguido por un despliegue sin límites de estos tubérculos tiernos con salsa de romesco, y continuado por el toque de la parrillada con carne de cordero, longaniza, panceta, morcilla y chorizo con barbacoa de judías y alcachofas a la brasa.

Además de ensalada de escarola, el clásico pan con tomate y ajo, de postre se sirve la naranja aliñada con vino dulce y crema catalana.

El precio es de 42,9 euros por persona.

Belbo Terrenal – Hotel Me by Meliá (Barcelona)

Quien viva en Barcelona y no pueda salir de la ciudad puede conocer la propuesta del nuevo restaurante Belbo Terrenal, en el primer piso del hotel Me by Meliá (Casp 1-13).

Belbo Terrenal, en la terraza del hotel Me by Meliá, presenta una ‘calçotada cinco estrellas’

Calçots en el centro de Barcelona. Foto Belbo Terrenal

Presentada como una ‘calçotada cinco estrellas’, se puede degustar en el elegante interior del restaurante o en la terraza de 800 m2, donde si el humo de la parrilla no traiciona se vive una experiencia más auténtica.

El pase consiste en una introducción de porrón de vermut, patatas, olivas y secallona (fuet); que abren el apetito con calçots servidos en tejas para conservar el calor.

Técnicamente hay barra libre de estas cebollas, pero conviene no llenarse porque luego llega el plato de carne con costillas y otras carnes a la brasa con judías de Santa Pau, acompañado de alioli de ajo asado. De postre se ofrece la crema catalana con carquinyolis (pasta seca similar al biscote) o un sorbete de limón y el toque final como corresponde a un hotel de alta gama es brindar con un cava.

El precio es de 41 euros y se ofrece cada sábado y domingo desde las 13:00.

Las llamas tienen que envolver a los calçots. Foto Juan Pedro Chuet-Missé

Can Cortada (Barcelona)

Es una masía, con sus paredes de piedra y ladrillo a la vista, las enredaderas que tapizan los muros y hasta una antigua torre de defensa. Pero está en Barcelona, donde el barrio de Horta aún conserva algunas huellas rurales.

Además de su larga carta de platos de raíces catalanas, Can Cortada (Avda de l’Estatut de Catalunya s/n) ofrece un menú de 20 calçots a la brasa por persona, con tostadas de payés con tomate, ajo y aceite, y el tradicional giro a las carnes asadas con churrasco, pollo, chistorra, cordero y butifarra de la Garriga, acompañado de alubias y patatas asadas con alioli.

De postre hay crema catalana, y los vinos son de la casa. El precio es de 43 euros por persona, y solo se puede adquirir bajo reserva previa.

Restaurante Carmen (Barcelona)

En el barrio de Sants, Restaurante Carmen (Valladolid 44) lleva más de 25 años de vida especializado en carnes a la piedra, paellas y tapas.

Y también calçots, cocinados a la brasa y servidos en tejas; que tras el acompañamiento de pan con tomate y la salsa de romesco luego continúan con el festival de carnes asadas con judías.

El postre es casero a elegir, y por cada persona incluye un tercio de vino DO Empordà o cerveza. El precio es 34,90 euros por persona.