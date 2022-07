Josep Roca, el mejor sumiller del mundo está en España

Era la primera vez que la categoría de Mejor sumiller del mundo figuraba en la lista de The World’s 50 Best Restaurants, considerados como los ‘Oscar’ de la gastronomía. La ceremonia de la edición del 2022, que tenía lugar en el Old Billingsgate, antigua lonja de Londres, no sólo premió esta vez a los mejores restaurantes y cocineros y cocineras del planeta, sino que también reconoció la labor de los sommeliers y para estrenar este nuevo premio, lo hizo con el el jefe de sala y responsable de los vinos del Celler de Can Roca, Josep Roca.

El mediano de los hermanos Roca, ‘Pitu’, ignoraba que se iba a entregar este nuevo premio, y mucho menos que él sería el primero en ser nombrado el mejor del planeta. Para Josep esta sorpresa que pone en el mismo foco de la excelencia gastronómica a los sumilleres, al igual que a cocineros y pasteleros, es un reconocimiento muy importante para el mundo del vino.

El mejor sumiller del mundo está en el Celler de Can Roca

Al oir sorpresivamente su nombre, y ante el estruendoso y merecido aplauso que resonó en la sala, se le puso la piel de gallina a este maître que se autodenomina «camarero de vinos».

Entrega de los premios Foto de The World’s 50 Best.

Josep se abrazó a sus hermanos mayor y menor: Joan (ya tenía el título del mejor chef) y Jordi (el de mejor pastelero), además de haber recibido dos veces World Best y la Hospitalidad al Celler de Can Roca, y subió emocionado a recoger su galardón que completaba la constelación Roca como inapelablemente la mejor del mundo en gastronomía.

Curiosamente, pocos días atrás, el 7 de julio, Josep recibía el importante Grand Prix de l’Art de la Salle, de la Academia Internacional de Gastronomia (el premio de cocina se lo llevaba Martín Berasategui).

Poco después mostraba en Twitter su absoluto convencimiento de que un premio refleja una labor colectiva con estas palabras: «Recibir un premio es una oportunidad para agradecer y compartir, con el equipo y con tod@s los camareros y camareras que puedan leerme. Desde el bar más sencillo al restaurante más exclusivo». Y añadía «Servir es cuidar».

Y lo decía un profesional que ha recibido innumerables premios, y entre los más importantes los: Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Maître de Sala (2004); Mejor Sumiller (2010); Premio de la Academia Internacional de Gastronomía al Mejor Sumiller (2005 y 2011); y Gueridón de Oro al Mejor Maître de Sala (2013).

El vino en la alta gastronomía

Al llegar al aeropuerto de El Prat, acompañado por sus hermanos, Josep hizo unas declaraciones en las que mostraba su alegría porque este premio hubiera tenido lugar «en Londres, el epicentro de la gastronomía», pero también fuera reconocimiento a la importancia del vino: «Es un premio importante para el vino, pero también es un premio dedicado a todas las personas que hay detrás del vino, tanto las que están sirviendo, como también elaborando».

Trayectoria de los hermanos Roca. Infografía: Jordi Català.

Las primeras impresiones de Josep con el vino se remontan a su infancia, en la bodega del sótano de Can Roca, el restaurante de sus padres.

Cuentan que con 8 años ‘Pitu’ (de Pepitu) era capaz de llenar seis botellas de vino de una sola vez. Y muy pronto, entre juegos y conversaciones con los clientes, surgiría una el amor y la pasión hacia el vino y la sala.

En 1985, Josep termina los cinco años de estudios de hostelería en la Escola d’ Hostaleria i Turisme de Girona y en 1986, los hermanos Roca, Joan y Josep Roca inauguran El Celler de Can Roca en un local adyacente al bar restaurante de sus padres.

Joan, Josep y Jordi Roca con su madre.

El mejor sumiller en el mejor restaurante

En 1995 la Guía Michelín otorgaba la primera estrella a los hermanos Roca. La segunda vendría en el 2002 y la tercera en el 2009.

El Celler de Can Roca, que desde el 2019 forma parte del salón de la fama de ‘Best of the Best’ ha sido también dos veces mejor restaurante del mundo en los The World’s 50 Best Restaurants.

Josep Roca, quien según la crítica especializada, ha alcanzado «una idoneidad asociativa entre platos y vinos casi infinita» es un maestro de vinos y del maridaje, pero también lo es como jefe de sala en El Celler de Can Roca.

Infografía: Jordi Català.

Los profesionales responsables del premio a Mejor sumiller, afirman entre muchas cosas, que «Josep Roca es un mago del maridaje que comparte modestamente su conocimiento y pasión».

Y así es pues no solo comparte su saber y su pasión con los comensales, sino que contagia, motiva e ilusiona tanto en la sala como cuando dedica parte de su tiempo libre a formar y divulgar.

Compartir el amor por el vino

Como formador, Pitu Roca viaja continuamente, dicta conferencias internacionales, participa en congresos y actúa como profesor en la Universitat de Girona en un Curso de Especialización para sumilleres, además de impartir varias asignaturas para el Grado de Turismo y Enología.

Como divulgador, tuvo su primera experiencia editorial con Marcel Gorgori, en Vins compartits. En el 2016 publicó Tras las viñas. Un viaje al alma de los vinos, en colaboración con la Dra. Imma Puig.

Los hermanos Roca.

Tiene también una columna de vinos en La Vanguardia.

Hay quien define a Josep como filósofo, poeta, investigador, y teórico del vino, con reflexiones como estas que definen perfectamente su credo: «Hoy bebemos menos vino, pero sabemos más por qué lo hacemos. Somos más exigentes, quizá hemos perdido costumbrismo, pero hemos ganado en consciencia a la hora de tomarlo».

O la afirmación que es noticia últimamente: «Hablamos de una bebida viva en la que hay grandes retos, sobre todo ahora que las condiciones del clima también provocarán un cambio de vida en los viñedos».