Siete vinos ideales para la última cena del año

La despedida del año viene precedida de una cena importante. Para estar a tono con la celebración proponemos unos vinos que tienen en común su fuerza pero también su calidez.

Todos ellos, o casi, tienen algunos años de reposo, suficientes para que los encontremos frescos y aún con una fuerza propia de los vinos jóvenes.

Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs Blanco 2021

Es un recién llegado, una primera apuesta de Codorníu en el Penedès en donde, hasta ahora, solo elaboraba cavas.

Es un vino blanco (macabeo y sauvignon blanc) que refleja los viñedos y la tierra alrededor del Monasterio de Sant Sebastià dels Gorgs.

El Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs Blanco es la primera apuesta de Codorníu en una tierra donde solo elaboraba cavas

Su idea es ser una expresión directa y sin matices de los viñedos en los que crece y, al mismo tiempo, reflejar la añada. Es un vino fresco, franco y afrutado, con aromas intensos, nervio y un largo post-gusto.

Valdemar Inspiración 2019

Es riojano en su elaboración, pero fusiona el descaro, la fuerza y la provocación de la experiencia estadounidense de Valdemar en la bodega Walla Walla (Washington), con el vino más transgresor de la familia.

Impactan su rojo cereza picota de capa alta, sus aromas a la fruta roja del tempranillo y la barrica de roble americano con sus sutiles matices a especias dulces, cacao y vegetales (tomillo, laurel, hinojo). En boca es muy goloso, potente, frutal y elegante.

Jean Leon Vinya La Scala Gran Reserva 2016

Es siempre esperado, verdadero acontecimiento en la DO Penedès, porque si la vendimia no cumple sus altas exigencias, no se elabora.

Envejecido más de 24 meses en roble francés, con crianza de más de 3 años en botella. Aromas intensos a compota de fruta roja, tostados y especiados del envejecimiento. En boca es complejo y presenta cuerpo medio-alto con taninos suaves concentrados, corpulento, de paso untuoso, elegante y complejo; con un final largo, fresco y persistente.

Bobos Finca Casa La Borracha

Las Bodegas Hispano+Suizas presentan uno de los vinos de uva bobal más elegantes de España, con sensaciones que trasladan a los campos de la DO Utiel Requena a partir de un envejecimiento mínimo de 10 meses en barricas nuevas de roble francés Allier.

Bobos Finca Casa La Borracha es uno de los vinos de uva bobal más elegantes de España

Presenta aromas complejos a fruta madura, sotobosque y roble sobre un fondo tostado balsámico. En boca es sedoso, equilibrado, lleno, graso, con paso majestuoso, equilibrando el tanino elegante, una buena carga frutal y un final muy noble con tostados de la madera y una buena acidez.

Purgatori 2020

La finca Purgatori está en la DO Costers del Segre, en Les Garrigues, donde se elabora un vino elegante, fresco y mediterráneo con certificado ecológico.

Su historia lo hace especialmente indicado para estas fiestas: en el s. XVIII, monjes benedictinos trabajaban esta tierra inhóspita, de clima extremo y elaboraban vino en la masía reconvertida en bodega.

Un vino inspirador. Foto: Valdemar

Cuentan que grandes barriles desaparecían misteriosamente; los monjes lo atribuían a los ángeles. Idóneo para purgar pecados y empezar el año nuevo con buen pie.

Tiene un aroma intenso a arándanos, frutos secos como nueces, ahumados y toque mineral. En boca es potente, cálido, con un tanino discreto y elegante.

Clandestino 2017

Alejandra, Richard y Marco Sanz son una familia con gran tradición vitivinícola en Rueda. Cuando en 2015 lanzaron el proyecto de la Bodega Menade su lema era: «crear un futuro inspirado en el pasado».

Clandestino es un recién llegado a la familia con la VT Castilla y León, elaborado con tinta de toro. En nariz es un vino complejo, fresco, con mucha fruta (negra y roja). En boca es fresco, equilibrado, firme, notas frutales sobre todo frutas rojas; con un final largo y armonioso. Tiene mucha personalidad y autenticidad.

Viña Zaco 2017

Primer vino de viñedo singular de Bodegas Bilbaínas, en el Barrio de la Estación de Haro, máxima categoría de calidad de vinos de la D.O.Ca Rioja.

Brindis por el nuevo año. Foto: krakenimages / Unsplash



Apareció en noviembre coincidiendo con el 120 aniversario de la bodega. Es un tinto 100% tempranillo que envejece en fudres de roble francés durante 20 meses y que rinde homenaje a Zaco la viña en que nace y la más antigua de la bodega.

En nariz presenta notas florales, especiadas, de regaliz, y de frutos negros. En boca tiene entrada suave, bien estructurado y muy equilibrado.