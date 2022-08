De Bono a Alí y de Ucrania a la Segunda Guerra Mundial: estas son las novedades de libros de no ficción

Hace pocos días habíamos informado sobre las novedades literarias de novelas y poesías para el otoño, y ahora toca el turno con los lanzamientos de no ficción para esta temporada, en la que llegarán biografías y memorias de grandes personalidades de la política, el deporte y la cultura.

Entre ellas se encuentra Surrender (Reservoir), los recuerdos de Bono a través de sus canciones y momentos desde su infancia en Dublín hasta el estrellato mundial al frente de U2.

Otra gran figura del rock, Bob Dylan, lanza The Philosophy of Modern Song (Anagrama), que sigue la línea de Chronicles: Volume One, donde analiza temas de otros artistas como Elvis Costello o Nina Simone.

También verán la luz los recuerdos de la escritora Patricia Highsmith, quien en Diarios y cuadernos (1941-1995) (Anagrama), recorre su vida desde su adolescencia hasta poco antes de su muerte en Suiza.

Otro de los lanzamientos de los próximos meses es Alí (Capitán Swing), biografía del mítico boxeador Muhammad Alí escrita por Jonathan Eig tras realizar más de 500 entrevistas.

Michelle Obama vuelve con un nuevo libro bajo el brazo: Con luz propia, donde la exprimera dama comparte conocimientos prácticos y estrategias eficaces para conservar la esperanza y la estabilidad, informa José Oliva para Efe.

El recuerdo de Proust

El centenario de la muerte de Marcel Proust, el próximo 18 de noviembre, es motivo de la publicación de varias obras referidas a su literatura y vida.

Entre ellas están Siete conferencias sobre Marcel Proust (Subsuelo), de Bernard de Fallois; Marcel Proust (Paidós), obra inédita de Roland Barthes; Escribir. Ensayos sobre arte y literatura (Páginas de Espuma), del propio autor francés; y sus Cartas escogidas (Acantilado).

Según el listado elaborado por Efe, otras biografías que llegarán son Generalísimo (Galaxia), de Javier Rodrigo; Miguel Primo de Rivera, de Alejandro Quiroga; y Cambó, de Borja de Riquer -ambas en Crítica-; Napoleón (Schakleton), de Ruth Scurr y Las doce vidas de Alfred Hitchcock (Alianza), de Edward White.

Además habrá dos obras dedicadas a la reina de España: Letizia, una mujer real (HarperCollins), de Carmen Duerto; y Letizia real (La Esfera), de Mabel Galaz.

Historia de España y de la Segunda Guerra

Los libros de historia serán los grandes protagonistas de las novedades de no ficción.

Entre los que analizan el pasado español están La carta robada (Anagrama), de Justo Navarro y José María Pérez Zúñiga; Islas de plata, imperios de seda (Acantilado), de Manel Ollé; La revolución de las invisibles (Principal), de Sandra Ferrer; España. La primera globalización (Plaza & Janés), de José Luis López-Linares; Secretos de confesión (Roca), de Mikel Lejarza y Fernando Rueda y Un tal González (Alfaguara), de Sergio del Molino, entre otros.

Como suele suceder, la curiosidad por la Segunda Guerra no baja de intensidad, y en los próximos meses llegarán a las librerías Normandía 1944 de James Holland; Prométeme que te pegarás un tiro de Florian Huber (ambas de Ático); Dinero y poder en el Tercer Reich (Principal) de David de Jong; Volver a Stalingrado (Galaxia Gutenberg) de Núñez Seixas; Clandestina (Periférica/Errata Naturae) de Marie Jalowicz y Breve historia de la mentira fascista (Taurus) de Federico Finchelstein.

Otras facetas de la historia se pueden descubrir en los inminentes Personalidad y poder (Crítica) de Ian Kershaw; La historia de Rusia (Taurus) de Orlando Figes; Lo que Roma enseña (Edhasa) de Valerio Manfredi; Prehistorias de mujeres (Destino) de Marga Sánchez Romero y HEX (Historias Extraordinarias) (Blackie Books) de Daniel López Valle.

La invasión de Ucrania es motivo de varios ensayos, entre los que se encuentran Por qué Ucrania (Altamarea) de Noam Chomsky; Ucrania: la primera batalla de la Tercera Guerra Mundial (Deusto) de Yuri Felshtinsky y Micheal Stanchev; Las puertas de Europa (Península) de Serhii Plokhy; y En el corazón de la Europa civilizada (Galaxia) de Jeffrey Veidlinger.

Libros de arte y literatura

Entre los libros dedicados al mundo del arte y la política están Historia del arte sin hombres (Ático), de Katy Hessel; Todo Banksy (Cátedra), de Carol Diehl; Retratarte (Espasa), de Carlos del Amor; El arte del futuro (Debate), de Félix de Azúa; No estoy de cine (Catedral), de Toni García Ramon; Joven, no me cabree (B), de Albert Boadella;

Con un cariz más literario aparecerán El fuego de la imaginación (Alfaguara), de Mario Vargas Llosa; El primer siglo de la literatura española (Taurus), de Francisco Rico; las Obras completas (Plaza), de Anne Frank, con material inédito; A propósito de Ferlosio (Alianza), de Carlos Femenías; El Ministerio de la Verdad. Una biografía del 1984 de George Orwell (Capitán Swing), de Dorian Lynskey y Plantéate esto (Random House) de Chuck Palahniuk.