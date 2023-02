Vuelta a de tuerca a los clubes privados en Barcelona: 5 espacios de los que sí querrás ser socio

Durante generaciones se ha percibido a los clubes privados como espacios cerrados, elitistas y hasta anticuados. Quizás sea por su herencia británica, de aquellos sitios donde solo se admitían hombres…perdón, hombres blancos, de buena posición económica y con pedigrí social.

Por suerte esas concepciones han cambiado, y ha sido gracias a cómo los clubes privados se reformularon como espacios donde dialogan el trabajo con el ocio, en que la membresía se abre a todas las personas interesadas en conocer gente con gustos similares, a las que se ofrecen diversas propuestas de relax, gastronómicas y culturales.

By Safe House es el último de los clubes privados abiertos en Barcelona

Dicho de otra forma: los clubes privados se pueden ver como la combinación de oficina restaurante y bar, gimnasio, biblioteca y espacio cultural y todo lo que abarque la imaginación.

Vamos a conocer cinco de ellos en Barcelona.

By Safe House

By Safe House (Bruc 147) es el club privado más nuevo de los que se pueden encontrar en la ciudad. Abrió en septiembre del año pasado impulsado por Isidoro Andaluz acompañado por su esposa Ana Solé, quien oficia de ‘somelier residente’, bromea a Tendenciashoy.

By Safe House tiene 700 m2 dividido en dos plantas: la superior aloja la sala y la barra de cócteles y en la inferior están los espacios de eventos y reuniones

La bodega de By Safe House da la bienvenida

Tiene 700 m2 divididos en dos plantas. En la superior está la sala donde se puede trabajar, mantener reuniones, comer o cenar. Ni bien se ingresa se pasa por la barra de vinos con 180 referencias donde Solé asesora a los miembros curiosos de conocer nuevos vinos o de ediciones limitadas, consejos que se pueden extender al momento de sentarse a la mesa o al momento de organizar fiestas privadas.

A un lado de la sala, donde se exhiben grandes murales de retratos, se encuentra la barra en que Antoni Scoda prepara cócteles de autor, donde como Solé prefieren hablar con el socio para conocer sus gustos antes de llenar una copa.

A un lado, desde una cabina los DJs José López y Dominik Liaño desgranan un elaborado hilo musical de ritmos funky, soul y disco.

Una de las salas de By Safe House

En tanto en la planta baja hay varias salas para múltiples usos: la más pequeña es para fumadores, otra con una barra propia se destina para trabajar o mantener reuniones, y una más grande cuenta con el equipamiento necesario para organizar desde presentaciones hasta fiestas, como las que ofrece el club una vez por mes.

Por una cuota de 100 euros mensuales, los socios tienen acceso a estos servicios y a una diversa programación de eventos que van desde catas maridadas con música a conciertos de pequeño formato, pasando por conferencias temáticas, jornadas de cine o monólogos. Además, tienen descuentos en restaurante, balnearios y locales de ocio asociados a By Safe House.

The Cover

The Cover (Roselló 265) es el primer club social privado del grupo hotelero Sircle Collection, que lo presenta en el hotel de cinco estrellas Sir Victor.

Su concepto de club “gira en torno a tres pilares: los negocios, el bienestar y la comunidad”, precisan a Tendenciashoy.

Sus salas y pasillos abundan en obras de arte, sobre todo de artistas catalanes consagrados como Jaume Plensa, Joan Brossa o Bernat Daviu con otros emergentes.

El concepto de The Cover gira en torno a los negocios, el bienestar y la comunidad

The Club, uno de los espacios de The Cover

Los socios tienen acceso a The Study, un espacio de 170 m2 ideal para trabajar en silencio en un ambiente cálido y de tonos neutros, que presenta una interesante biblioteca dedicada al diseño. También hay cabinas para mantener reuniones virtuales en privacidad.

En la sexta planta está The Club, un área de 150 m2 dedicados al relax y el ocio, epicentro de las diversas actividades cultural, sociales y de negocios de The Cover, y donde hay una barra de cócteles muy bien provista.

En esa planta una decena de habitaciones fueron transformadas en salas de trabajo o reuniones que pueden reservar los socios.

Los miembros también pueden acceder a The Rooftop, el restaurante de platos ligeros y la piscina de la terraza, así como al gimnasio The Spa by Signature, o bien probar las carnes a la brasa y otras sofisticadas preparaciones del restaurante Mr. Porter, a pie de calle.

The Study, el espacio de The Cover para trabajar y mantener reuniones.

Juno House

Juno House (Aribau 226) es el primer club privado de España solo para mujeres. No es que los hombres tengan el acceso vetado porque pueden concurrir con invitación, pero sí que la membresía busca potenciar “los servicios profesionales, de bienestar y de conciliación familiar de la mujer actual”.

Juno House es el primer club privado de España exclusivo para mujeres

Abierto en abril del 2022 de la mano de Liana Knight Grieg, Natalie Batlle y Eva Vila-Massanas, cuenta con 1.400 m2 donde cada piso del edificio La Farinera de Aribau se destina a un fin específico.

Sala principal de Juno House

Así se encuentra el Glow Studio (estudio-boutique de fitness, yoga, meditación, etc) o el Beauty Bar (con manicura, masajes, baños reparadores y todo lo que gire en torno a los tratamientos de belleza).

Dos plantas se destinan a Little Juno, para “mamás de agenda llena”, donde se brindan desde actividades para niños hasta de acompañamiento a las familias. Incluso se puede contratar un servicio de guardería.

En tanto la planta baja combina la gastronomía del bar, los eventos y las cenas privadas organizadas por la chef Laura Veraguas con programas como conciertos o catas de vinos; además de cursos y charlas “más personales y menos profesionales”.

“Juno House es un trampolín para la carrera profesional de las socias, fomentando la creatividad, la productividad y las sinergias internacionales”, dijo Natalia Battle.

Vistas del Glow Room. Foto Juno House

Soho House

Considerado el pionero en Barcelona, Soho House (Plaza Duc de Medinaceli 4) abrió en 1995 y combina las propuestas de alojamiento con otras más exclusivas para sus asociados.

El hotel House cuenta con 56 habitaciones, con una estética que recuerda a los salones europeos de principios del siglo XX. Dispone de una azotea con piscina equipada con una barra de bar y una zona donde se sirven desayunos, comidas y cenas.

Soho House se considera como el pionero de los clubes privados de Barcelona

En la quinta planta están el Square Bar y la House Kitchen, donde los miembros pueden reunirse, trabajar y socializar. Allí también hay un espacio para organizar eventos con vistas a la Marina Port Vell.

Bar The Green House. Foto Soho House

El lugar está equipado con un gimnasio abierto a socios y huéspedes, con salas de yoga y de vapor. También cuenta con un spa, el Cowshed, abierto a socios y no socios, con un diseño que recuerda a una farmacia tradicional y equipado con salas de tratamientos, masajes, manicuras y una piscina cubierta.

Uno de los detalles que lo diferencian es el cine privado con 36 sillones y reposapiés tapizados en terciopelo.

En tanto el bar clandestino Green Room, en el vestíbulo inferior, se usa para tomar cócteles u organizar fiestas. Al nivel de calle también está el restaurante Cecconi, especializado en comida italiana, con capacidad para 120 comensales.

The Social Hub

No es exactamente un club privado, sino que es una combinación de hotel con residencia y oficina compartida.

The Social Hub Coworking Barcelona Poblenou (Cristóbal de Moura 49) toma el relevo de la marca The Student Hotel y ofrece 300 habitaciones para estancias breves o largas -algunas de ellas equipadas como estudios-, con un espacio para trabajar de 700 plazas y salas de reuniones.

The Social Hub cuenta con 15 plantas en el barrio de Poblenou. Foto The Social Hub

También tiene servicios de cafetería, un restaurante fusión ubicado en la planta inferior, gimnasio, solárium y dos piscinas.

El espacio Theatre puede alojar a 150 personas para proyecciones de películas o presentaciones.

The Social Hub organiza alrededor de 200 eventos mensuales para sus miembros, como cursos de formación, eventos de networking, entrenamientos deportivos o sesiones de bienestar y salud mental, para combinar el trabajo con el placer.