Agricultura donarà ajudes per valor de 580.000 euros per a activitats de qualitat agroalimentària

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha convocat per 580.000 euros les ajudes a les activitats d’informació i promoció de règims de qualitat agroalimentària realitzades per productors, en el marc del Pla Estratègic de la PAC 2023-2027, per a l’any 2024.

La resolució s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana a través de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. Aquestes ajudes són finançades pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i la Generalitat Valenciana.

Els suports van dirigits a les agrupacions o organitzacions de productors agroalimentaris, associacions sense ànim de lucre o entitats instrumentals, constituïdes com a òrgan de gestió de les figures de qualitat de productes agroalimentaris.

Activitats promocionals com la degustació o la publicitat

En concret se subvencionaran activitats promocionals com el tast comentat, degustació, les presentacions públiques per a la millora de la imatge del producte, presentacions en punts de venda, la identificació del producte amb rètols informatius en el lloc de venda i/o producció, i organització de jornades tècniques i tallers de treball, que tinguen per objecte la informació i la promoció.

També s’admeten les activitats promocionals com la publicitat en mitjans de comunicació, internet, revistes i guies especialitzades, accions de relacions públiques i missions comercials, creació, disseny i actualització de pàgines web publicitàries i/o xarxes socials, báners i anuncis publicitaris en la xarxa.

Igualment es contempla la informació i difusió dels requisits tècnics i científics sobre els productes, les elaboracions de plans estratègics, estudis tècnics, estudis de mercat, estudis de concepció i creació de productes dins del marc definit en el plec de condicions com a producte emparat.

En aquesta convocatòria també entra l’elaboració del material divulgatiu i de promoció així com les activitats dirigides a l’organització, el patrocini i/o la participació de fòrums, l’intercanvi de coneixement entre empreses, els concursos, les exhibicions, exposicions, fires i visites educatives, entre altres esdeveniments