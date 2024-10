El Palau de Congressos s’autofinançarà per primera vegada gràcies als resultats econòmics

El Consell d’Administració del Palau de Congressos de València ha aprovat hui el pla estratègic de l’entitat, l’anomenat Pla de Sostenibilitat, que marcarà les directrius de la gestió del Palau per al període 2025-2029. L’objectiu principal és la integració de la sostenibilitat en totes les àrees de l’organització, alineant les accions del Palau amb el creixement econòmic, així com el benestar social i la preservació del medi ambient, enfortint la governança i mantenint l’experiència del client com l’eix central de l’activitat.

Tal com ha explicat la regidora Paula Llobet, presidenta del consell d’administració de l’entitat, «el nostre objectiu continua sent la millora continuada de l’experiència dels nostres usuaris, posicionant el Palau com un referent tecnològic i innovador”.

Quatre eixos

El pla es recolza en quatre pilars clau: l’eix ambiental, l’eix econòmic, l’eix social i l’eix de governança. El primer pretén fomentar la mobilitat sostenible, reduir la petjada de carboni i minimitzar la generació de residus i el consum de recursos essencials.

En segon lloc, l’eix social busca promoure la inclusió social, l’accessibilitat universal i el benestar en la comunitat, a més d’impulsar la integració de persones amb diversitat funcional. Seguidament, l’eix econòmic perseguix assegurar el creixement continu a través de la innovació i la digitalització, amb plans comercials i de gestió que permeten millorar l’eficiència operativa i garantir la rendibilitat.

Finalment, l’eix de governança té com a finalitat implementar pràctiques de bona governança i de transparència en la gestió i comunicació, tant interna com externa, garantint la rendició de comptes i l’enfortiment institucional.

Indicadors de gestió per controlar el progrés

Per a monitorar el progrés de cadascun dels projectes que abasten estos eixos s’han dissenyat indicadors de gestió, que permetran avaluar de manera contínua l’impacte del Pla i ajustar-lo segons siga necessari. Entre les metes establides, el Palau de Congressos treballarà per a aconseguir una petjada de carboni neutra i la incorporació de personal amb discapacitat en tots els esdeveniments celebrats en el recinte.

D’altra banda, el consell d’administració de l’organisme també ha aprovat el Pla d’Actuacions de l’exercici 2025, que es basa en les línies estratègiques descrites. A més, quant a la previsió per a 2025, la regidora Llobet ha assegurat que esperen resultats “molt positius, similars a 2023”, que va ser el segon millor any en la història de l’organisme, “encara que sense aconseguir les extraordinàries xifres de l’any en curs”, ha afegit la delegada.

Finalment, pel que respecta a les inversions, els fons Next Generation permetran al Palau “continuar estant a l’avantguarda tecnològica i millorar l’experiència d’assistents gràcies fonamentalment a la tecnologia i la digitalització”, ha manifestat la presidenta del consell. A més, iniciatives com el Projecte Zentropy-MICE, convertiran el palau en seu pilot per al desenvolupament d’accions innovadores en eficiència energètica, mobilitat sostenible, alimentació ecològica i economia circular.

La regidora Paula Llobet ha explicat que gràcies als bons resultats dels últims anys, el Palau planificarà directament les inversions de l’edifici. “Amb este pla, reafirmem el nostre compromís amb la sostenibilitat des de tots els seus àmbits, contribuint a un model de turisme inclusiu i mediambientalment respectuós, en el marc d’un destí Verd, com és la nostra ciutat”, ha subratllat.