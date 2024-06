Aynat intentó convertir Gedesco en un banco y contrató a Santander para salir a bolsa por 1.000 millones

El fundador y ex consejero delegado de Gedesco, Antonio Aynat, trató de convertir a la que fuera la compañía financiera no bancaria más grande de España en un banco y llamó a la puerta de grandes inversores para sacar adelante una operación que acabó por no prosperar.

Ocurrió durante los años 2020 y 2021, poco antes de que se desatara la guerra societaria y judicial que ha acabado con Gedesco en concurso de acreedores y sus fundadores investigados por el presunto vaciado del holding financiero.

Aynat emprendió múltiples negocios e inversiones a través de la compañía. Los sectores en los que Aynat puso el ojo inversor fueron múltiples y variados, pero en el año 2015 el protagonista fue el de la construcción, con operaciones con los dos grandes nombres del ‘boom’ inmobiliario valenciano, con negocios enormemente exitosos antes del estallido de la burbuja y sumidos en un derrumbe imparable después, ya cuando Aynat inició movimientos en ellos.

Otro de los epígrafes que constan en información facilitada por el equipo de comunicación del fundador de Gedesco extraída de correos electrónicos internos es el encabezado por el título ‘Proyecto del Banco Gedesco’.

En él se relata cómo en el año 2020 Gedesco inició movimientos para constituir dicho proyecto bancario. En su búsqueda de socios inversores contactaron con Roberto Centeno, socio fundador y presidente de Atitlan.

Se da la circunstancia de que esta empresa, que ha adquirido recientemente el suelo terciario de las parcelas del nuevo Mestalla, había adquirido Ahorro Corporación y también tenía interés en ese momento en construir un banco. y también la quería convertir en banco.

Tanto es así que Atitlan había logrado obtener licencia bancaria, un trámite muy complejo y limitado que Gedesco necesitaba. «Atitlan ya tenía avanzadas las conversaciones con el Banco de España y le faltaba un brazo operativo que podría ser la estructura de Gedesco», reza el documento consultado por este diario.

Aynat, al conocer esta circunstancia, se dirigió a la firma de Centeno a través de contactos en común y comenzaron unas conversaciones que concluirían sin acuerdo. La propuesta pasaba por que el denominado Banco Gedesco contara con una participación del 40% de la propia compañía de Aynat, un 40% para Atitlan y un 20%, terceros socios que «se buscarían».

«Finalmente, y después de casi medio año de conversaciones, el proyecto no salió adelante por discrepancias entre AA (Antonio Aynat) y Roberto Centeno en cuanto a la gobernanza del futuro banco, dado que Aynat quería tener plenos poderes como consejero delegado. Una vez abandonado el proyecto de banco con Atitlán, AA decidió seguir adelante con el proyecto de convertir a Gedesco en un banco«, relata el documento interno.

Fallida aventura bursátil

De hecho, los movimientos que se iniciaron en 2020 continuaron en 2021, solo unos meses antes de que estallara el conflicto societario por el que Aynat está investigado y Gedesco vaciada y en concurso.

En esos momentos, relata el informe, se llegó a contratar a Banco Santander para sacar a Gedesco a bolsa, cuya valoración estimaron para su debut bursátil en 1.000 millones de euros.

Ya a finales de 2021, ante la necesidad de liquidez para acometer el proyecto del banco, desde la entonces dirección de Gedesco se dio órdenes de desinversión en diferentes compañías. Finalmente, el proyecto del Banco Gedesco nunca llegó a ver la luz.

Gedesco, en concurso de acreedores

La que fuera la mayor financiera no bancaria de España, Gedesco Finance, matriz del holding, se encuentra en concurso de acreedores tras 23 años de actividad, en los que ha financiado a más de 90.000 empresas y particulares por un valor de más de 9.000 millones de euros, tal y como adelantó este diario. Cuatro de sus filiales habían sido declaradas ya en concurso. Ahora también la matriz del grupo, en un procedimiento que engloba a todos estos procesos.

Leer más: Aynat amenaza al administrador de Gedesco tras las informaciones de ECONOMÍA DIGITAL

Así lo dictó la titular del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Valencia en un auto que llegó tras el hundimiento de esta firma creada en el año 2001 por Antonio Aynat y Javier García Escrivá, ambos investigados por la vía penal por el presunto vaciado patrimonial y traslado de los activos de la firma.

Los gestores designados por el fondo de inversión JZ International (JZI) tomaron oficialmente el control de Gedesco, la que era quinta empresa por facturación de la Comunitat Valenciana, en el mes de enero, tras la destitución del consejo de administración por orden del titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, con Aynat al frente como consejero delegado.

Leer más: El administrador concursal de tres filiales de Gedesco acusa a Aynat de hacer desaparecer 330 millones

Sin embargo, en vez de encontrarse con una compañía que en 2022 pretendía salir a bolsa con un valor de 1.000 millones de euros, los administradores designados por el juzgado tras la caída de sus fundadores se encontraron una cáscara vacía, un holding con la sede desmontada, los trabajadores en paradero desconocido y hasta una web corporativa que había dejado de existir.

El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia investiga hechos presuntamente constitutivos de los delitos continuados de administración desleal, de apropiación indebida, de revelación de secreto de empresa, de falsedad contable, de impedimento del ejercicio de los derechos societarios, de imposición de acuerdos lesivos y de falsedad en documento mercantil por los que imputa a todos los querellados.

Además, investiga delitos continuados de estafa, que en este caso circunscribe a los exrepresentantes del fondo máximo accionista en la compañía Miguel Rueda y Ole Groth.