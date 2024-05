Más de 1.500 empresarios y representantes de la sociedad civil en España se han concentrado en Barcelona para reivindicar la conclusión de las obras del Corredor Mediterráneo. En el evento, han denunciado los más de 25 años de retrasos que encadena la construcción de esta infraestructura y se ha analizado el estado de las obras tramo a tramo.

De hecho, esta situación llevó a la creación del movimiento #QuieroCorredor, una plataforma impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) que reivindica la necesidad de esta infraestructura.

«Ni un retraso más»

El presidente de AVE, Vicente Boluda, ha reconocido que los trabajos de construcción están avanzando, sin embargo ha apuntado que «ni los retrasos acumulados, ni el ritmo al que lo hace nos puede hacer caer en la autocomplacencia». En este sentido, ha insistido en que el país no puede permitirse «ni un retraso más» por que la industria, el campo, el turismo, las exportaciones y la industria «lo necesitan».

«El Corredor Mediterráneo, como parte de la red transeuropea de transporte, mejorará la competitividad de nuestras exportaciones, potenciará los puertos del arco Mediterráneo, captando una mayor parte del tráfico de mercancías entre Asia y Europa, y permitirá una movilidad de pasajeros más rápida, segura y sostenible», ha destacado la economista y directora de la Barcelona School of Economics, Teresa Garcia Milá.

Las declaraciones las ha pronunciado en el marco de un diálogo centrado en el impacto de la infraestructura en la economía y vida europea, en el que también ha participado el presidente de RocaJunyent, Miguel Roca. «El progreso de Europa no se improvisa, pasa por grandes corredores e infraestructuras, y esta es fundamental no solo para España, sino para Europa entera», ha hecho hincapié.

«En un mundo híperconectado no sólo se desplazan las mercancías y las personas, sino también las ideas y el talento», ha destacado la CEO de Social Car, Mar Alarcón, en una mesa empresarial centrada en el tejido empresarial, las nuevas tecnologías y el impacto del Corredor Mediterráneo sobre ellas.

A la vez, la vicepresidenta ejecutiva de Health in Code, Ángela Pérez, ha incidido en que «cuando el debate global de la movilidad ya lo lideran conceptos básicos como la sostenibilidad, la conectividad y la eficiencia no es comprensible que el corredor no sea ya una realidad”. A su parecer, la infraestructura habría de aparecer «en un lugar muy destacado de la agenda de nuestros políticos».

Durante su ponencia, el presidente de Telefónica, Emilio Gayo, ha reflexionado sobre el papel de la digitalización, que ha descrito como «una de las principales respuestas para afrontar los retos actuales», por ello ha remarcado la importancia de contar con las mejores infraestructuras de red e impulsar el talento digital.

Por último, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha recordado que el país cuenta con «obras en 700 kilómetros a lo largo de todas las comunidades autónomas por las que pasa el Corredor Mediterráneo», por lo que cuando concluyan los trabajos de construcción la infraestructura duplicará su longitud hasta los 1.300 kilómetros».

Estado de las obras

En el evento también se han desgranado las principales conclusiones del segundo chequeo semestral para mostrar el estado de ejecución de las obras y las actuaciones pendientes. En este sentido, se ha puesto de manifiesto que aún quedan siete hitos pendientes para 2022.

Entre ellos, se encuentra la finalización de las obras del túnel de Castellbisbal (Barcelona), la finalización de la colocación del tercer carril en la vía resante entre Castelló y València y la puesta en funcionamiento de la vía única en ancho ibérico en el tramo Moixent-La Encina.

Asimismo, figuran los proyectos de los tramos restantes de la línea Murcia-Cartagena, el proyecto del soterramiento de Lorca, la definición de la alternativa a la línea Almería-Granada y la solución de la electrificación en el tramo Ronda-Bobadilla.