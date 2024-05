Ford comunica que sobran 1.900 empleados en Almussafes

Ford Almussafes tiene un excedente de personal de 1.900 empleados. La compañía lo va a comunicar a la plantilla en una reunión que empezará a las 11 horas. Allí se expondrá la hoja de ruta de la compañía, que no tiene el respaldo del Gobierno. Pedro Sánchez se niega a colaborar para reducir el dramático excedente de personal que tiene Ford Almussafes hasta 2027.

La realidad que se va a trasladar a los trabajadores es que de los 4.800 trabajadores que tiene Ford Almussafes sólo 2.900 van a tener carga de trabajo. Sólo queda el Kuga. El todoterreno es el único modelo que continúa en Almussafes. No habrá más coches hasta mediados de 2027.

El planteamiento inicial de Ford, tal y como ha conocido Economía Digital, tiene un doble plan. Por un lado, se va a proponer un ERE de 600 empleados a ejecutar a partir de junio y, por otro, un ERTE hasta final de año para 1.300. Con esto, se soluciona el excedente de plantilla en 2024.

Para 2025 y 2026 se confía en un nuevo ERTE basado en el mecanismo RED o similar que afectaría a 1.300 empleados. Este mecanismo que prevé la ley y que tanto desde UGT como desde los empresarios se anhela ya fue rechazado para la Comunidad Valenciana. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se negó a aplicarlo con la cerámica cuando se disparó el precio de la energía tras la invasión de Putin a Ucrania. Entonces recibió calabazas al ejecutivo de Ximo Puig sin que Pedro Sánchez saliera a su rescate.

El mecanismo RED consiste en un ERTE de hasta dos años en el que los trabajadores no consumen la prestación por desempleo y la empresa ahorra el coste de Seguridad Social. Además, el empleado recibe formación para prepararse ante el cambio disruptivo que vive su sector.

Expedientes de despidos masivos concatenados

La factoría de Ford Almussafes viene reduciendo progresivamente su plantilla desde la pandemia coincidiendo con el fin de la producción de varios modelos. En 2020, el primer ERE de la etapa reciente supuso la salida de 350 empleados mientras que en 2021 el segundo ERE afectó a 630. El tercero en 2023 finalmente supuso 950 despidos. En total, 1.930 trabajadores sin empleo.

Ahora la destrucción que hay encima de la mesa es prácticamente la misma. Sobran 1.900 empleados y se plantea como segura la salida de 600 trabajadores en una primera fase. Semejante cantidad es compleja de cubrir con prejubilaciones y bajas voluntarias e incentivadas pero, previsiblemente, ese será el objetivo.

Adicionalmente, el deseo de Ford es que a lo largo de este año, el Consejo de Ministros decida aplicar el mecanismo RED que evite el despido de 1.300 empleados que no tienen coches para montar hoy y que no los van a tener hasta que llegue 2027.

Pedro Sánchez no da su brazo a torcer y se mantiene impasible ante la enorme destrucción de empleo que Ford va a poner encima de la mesa por su falta de cargo de trabajo en 2024, 2025 y 2026 pese al proyecto de un nuevo coche híbrido a partir de 2027 en el que se ha comprometido a producir 300.000 unidades al año.

En la relación entre Pedro Sánchez y Ford cabe recordar que, como desveló en exclusiva Economía Digital en agosto de 2022, la compañía con fábrica en Almussafes renunció a 106 millones de euros en la primera edición del Perte del vehículo eléctrico ya que obligaba a empezar la producción de los nuevos vehículos eléctricos en 2026. Ford ya sabía que los nuevos productos llegarían más tarde.

Pese a ello, se volvió a presentar al Perte II del vehículo eléctrico que contenía plazos mayores para la ejecución de las inversiones subvencionadas pero un giro estratégico que ya han seguido marcas como Mercedes hizo que se volviera a centrar en los vehículos que tienen motores de combustión.

Cuando tomó esta decisión tuvo que renunciar de nuevo a las ayudas para la electrificación pero mandó un nítido mensaje. Ford dijo: «Los gobiernos nacional y regional han sido socios fundamentales para asegurar las nuevas inversiones de Ford en Valencia. Si bien hemos informado al Gobierno del desistimiento de nuestras solicitudes de ayudas al PERTE, en coherencia con el nuevo plan de producto para Europa, esperamos continuar nuestra colaboración con ambos Gobiernos«.

Por parte del gobierno estatal, y según las fuentes consultadas, Pedro Sánchez «continúa sin apoyar de manera expresa el mecanismo RED». UGT ya ha exigido esta solución para cubrir los años de sequía de producción en la industria de la automoción valenciana. El tono reivindicativo seguirá subiendo en las próximas semanas.

Aunque también se van a explorar mecanismos como los contratos de relevo y todas aquellas soluciones que se puedan poner encima de la mesa, la hoja de ruta pasa por ese nuevo ERTE con nuevas condiciones para los empleados durante 2025 y 2026 ya que la alternativa es un ERE el año que viene para 1.300 empleados. Esto ocurriría después de haber sacado a todos los prejubilables en el ERE de 600 personas que se va a aplicar a partir de junio.

La alternativa es un ERTE con nuevas condiciones porque no se puede seguir prolongando los ERTE que se viene aplicando en la factoría desde la pandamia porque este mecanismo coyuntural se basa en cobrar el paro los días que la empresa suspende el empleo y la bolsa para esa prestación se va agotando. Se llega a esta altura con importantes reservas de prestación consumidas e insuficiente bolsa para aguantar dos años y medio.

Por tanto, si el ERTE no se puede seguir estirando, no llegan nuevas soluciones y los prejubilables ya no están en la factoría, sólo quedaría el despido puro y duro que cuando afecta a un volumen tan elevado como 1.300 empleados es irremediablemente, dramático. Eso en Ford. Además, todo lo que ocurrirá en el parque de proveedores que también espera el OK de Pedro Sánchez al mecanismo RED.