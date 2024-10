La transparencia y las subvenciones a las patronales

Hace una semana iniciamos en Economía Digital Comunidad Valenciana la publicación de los análisis de las subvenciones que reciben las patronales en la Comunidad Valenciana. Previamente, mucho excel y largas conversaciones con empresarios y patronales (Salvador Navarro, entre otros) y administración pública (Carlos Mazón, incluído) sobre qué era lo que les preocupaba y ocupaba, sobre cómo veían el tema de las subvenciones a patronales. También sobre hacía donde iban las peticiones y las opciones presupuestarias. Hemos trabajado con luces largas gracias a contar con una redacción ya consolidada en la Comunidad Valenciana que recibe un importante apoyo de las redacciones de Economía Digital tanto de Madrid como de Barcelona.

Volviendo al tema, recordemos lo que dijo la consellera de Hacienda, Ruth Merino, en la entrevista que publicamos hace dos semanas cuando ya estábamos trabajando en la serie de informaciones que hemos publicado estos últimos siete días. La pregunta fue:

Hablemos de financiación a patronales. ¿Hay aumento o recorte en las subvenciones?

Se valora las áreas que puedan tener más o menos necesidades según la coyuntura y se toma la decisión, que en estos momentos está en trámite. No está cerrado. No te puedo decir porque hoy podría ser una cosa y dentro de dos semanas cuando lo presentemos sería otra.

Fue un acicate su respuesta. Los datos de las patronales analizadas ya están publicados y ahora falta el presupuesto, que vendrá, previsiblemente, este miércoles.

La primera conclusión es un severo tirón de orejas a la transparencia de las patronales. El caso de Fempa, patronal del metal de Alicante, es el más llamativo, pero no lo es menos lo que ocurre en muchas otras sectoriales pequeñas donde el portal de transparencia está lleno de trampas para que la lectura de los datos sea compleja. Cualquier petición empresarial, y así lo perciben en el Consell de Carlos Mazón, debería tener como previa un verdadero ejercicio de transparencia sobre las cuentas y actividad del demandante.

Lo que hemos publicado en esta serie de noticias sobre las subvenciones incluye los 950.000 euros que recibió el Valencia Digital Summit, los análisis de las principales patronales de Valencia (Femeval), Castellón (Ascer) y Alicante (Fempa), además del sector más subvencionado y (como consecuencia) más politizado en la concesión de ayudas, que es el pequeño comercio. Esto último lo complementamos con el caso opuesto, que es el gran comercio de la alimentación (Mercadona y Consum), que no piden ni un céntimo de dinero público.

La segunda gran conclusión es que hay diferenciar entre las subvenciones por concurrencia competitiva y las nominativas. Las primeras son las que cuando no están perfectamente reguladas y justificadas suponen un escándalo de corrupción. Sus objetivos deben ser concretos y estar completamente definidos. Son justas y necesarias siempre que su uso así lo certifique. Sobre esto, en Economía Digital estamos muy pendientes, por si acaso.

La colaboración público-privada también va de esto y la diferencia entre patronales con mucha o poca actividad está ligada con las capacidades que tienen cada una de ellas para desarrollar este tipo de proyectos que, en una parte muy relevante, son de formación.

En este apartado de la formación cabe un análisis adicional sobre la utilidad de las subvenciones. Los criterios que midan la empleabilidad de la formación deben saltar a la primera posición en los portales de transparencia. La apuesta por las subvenciones por concurrencia competitiva debe tener en la cantidad y calidad de los empleos que se crean su principal baremo.

Otra cuestión son las subvenciones a dedo. Hay que diferenciar aquellas que cubren un proyecto específico que por su propia condición sólo se puede realizar en un sector y desde una patronal y que, por tanto, carece de sentido tener una concurrencia competitiva. Esto es distinto a las subvenciones que se visten de esta excepcionalidad para mantener los gastos de estructura de una patronal.

El análisis se vuelve aún más perverso cuando quitamos los eufemismos y hablamos en concreto de subvenciones en las que un dirigente empresarial, que suele ser un empleado y no un empresario, defiende con ahínco la subvención a una patronal como elemento necesario ya que, si no se produce, su sueldo no se puede pagar y se tiene que ir al paro. Las patronales deben saber que las consellerías tienen claros estos temas. Los conocen.

Conviene afinar cuándo una persona particular se viste de Cid Campeador para defender una patronal de cuando la subvención lo que pone en riesgo es sólo su abultada nómina. Como pista, apuntaré que lo de “financiación basal” (o palabras similares) se ha convertido ya en una alerta roja cuando el mensaje llega a la conselleria.

Otra cuestión muy distinta es que en el proceso de explicar y justificar la recepción de subvenciones a dedo se quiera únicamente tratar en cuartos oscuros para ocultar cualquier crítica. Durante estos siete días que Economía Digital ha estado analizando y publicando las diferentes subvenciones públicas que reciben las patronales hemos recibido multitud de reacciones.

La gran mayoría han sido felicitaciones por el ejercicio del periodismo realizado y también comentarios y nuevas pistas a seguir. Tanto la esfera política como empresarial han puesto en valor el análisis concienzudo que Fernando Arufe, Ismael Cirujeda y el que escribe este artículo a modo de resumen han hecho. Por eso, la pueril reacción interna del dirigente ególatra que anhela ser presidente profesional al intentar “que todo lo malo que hable Economía Digital no se sepa” ha servido, fundamentalmente, para certificar su posición de debilidad ante consellerias y patronales. Gracias por el respaldo. Vamos a continuar.