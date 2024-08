Cullera (PSOE) se abre a asumir las competencias de sanción a los pisos turísticos del decreto Montes

Jordi Mayor (PSOE), alcalde de Cullera, uno de los referentes turísticos de la provincia de Valencia, se ha abierto a asumir las competencias de inspección y sanción de los pisos turísticos que permite el decreto Montes sobre regulación de viviendas turísticas que ha aprobado el pleno del Consell.

Durante una entrevista en ‘Les noticies del matí’ en À Punt, el alcalde socialista ha explicado las bondades que tiene el turismo para su población, que cuenta con 25.000 vecinos, que se convierten en 80.000 en verano con picos de 200.000 durante los fines de semana.

«Todo lo que sea favorecer la autonomía municipal, me gusta. Me suena bien que los ayuntamientos puedan tener más autonomía«, ha dicho Jordi Mayor cuestionado por la posibilidad que da el decreto Montes de que los ayuntamientos asuman las competencias de inspección y sanción de las viviendas turísticas.

Los matices han llegado al pedir que, además gestionar la inspección y sanción de las viviendas turísticas, se dote de recursos a los ayuntamientos que accedan a esta opción. El alcalde de Cullera ha dicho: «Si me das su competencia, me tendrás que dar los recursos. ¿Quién va a ser el inspector? ¿Quién va a ser el sancionador? Eso son recursos humanos que hay que destinar».

Mayor ha añadido que, especialmente los municipios turísticos, «soportamos poblaciones excesivas en épocas muy largas, que lastran nuestro presupuesto y nuestra economía» por lo que ha incidido en la necesidad de que se compense a los ayuntamientos que realizan las labores de inspección y sanción de viviendas turísticas.

El alcalde socialista ha incidido durante la entrevista en À Punt en que en Cullera «no hay problemas de convivencia» con las viviendas turísticas. Pese a ser una localidad turística donde desde hace décadas se alquilan apartamentos para el verano, el alquiler de viviendas con uso turístico por corta estancia en Cullera, según su alcalde, «no tensiona el alquiler». «La clave es la sostenibilidad social», ha incidido Jordi Mayor.

«La sostenibilidad económica es muy fácil de evaluar. Si hay economía y genera riqueza, la gente querrá tener actividad turística. En la sostenibilidad medioambiental se han dado pasos y en nuestro territorio somo sostenibles medioambientalmente. Hacemos muchas políticas para el ahorro de agua y la transformación energética pero nos hace falta la tercera pata, que es la sostenibilidad social», ha incidido el alcalde de Cullera.

«Sin las tres, no habrá un destino sostenible. El turismo es bueno si el ciudadano ve que el turismo le beneficia, si el hecho de que una ciudad sea turística le repercute en su calidad de vida. ¿En Cullera pasa? Sí. Tenemos una serie de servicios que si no fuéramos turísticos, no tendríamos», ha dicho el alcalde aportando datos como las siete gasolineras que tiene el muncipio de 25.000 habitantes o su amplia oferta comercial.