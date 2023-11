La Generalitat acepta Bizum para impuestos y tasas

Los valencianos podrán pagar tasas autonómicos e impuestos a través de la plataforma Bizum en la página web de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) a partir del lunes, 27 de noviembre. De esta manera, esta opción se suma a las que los métodos de pago que los habitantes de la Comunidad Valenciana pueden emplear para formalizar los pagos de forma telemática, el pago con tarjeta y cargo en cuenta bancaria.

Así lo ha dado a conocer la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, a lo largo de la sesión del Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana, que ha tenido lugar en la sede del Colegio de Economistas de Valencia. Merino ha subrayado que con la incorporación de esta forma de pago se quiere facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias mediante un procedimiento más «sencillo, ágil y rápido».

Por su parte, la directora general de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz, ha explicado que la actuación forma parte del «camino» emprendido por el organismo para disponer de una «una administración tributaria moderna y sensible a las nuevas tecnologías que han surgido en los últimos tiempos». No obstante, ha querido dejar bien claro que se mantendrán las «anteriores formas de pago» para los valencianos que no tengan acceso a la aplicación.

La Generalitat pretende facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias

Cabe recordar que bizum es una plataforma que permite enviar dinero a través del teléfono móvil de manera instantánea y que actualmente cuenta con más de 25 millones de usuarios. Con esta actuación, la Comunitat Valenciana se suma a otras comunidades autónomas como Galicia, Extremadura o Baleares, donde Bizum ya está establecido como medio de pago de los tributos.

Qué impuestos se podrán pagar

Según ha desgranado la responsable de Hacienda a través de un comunicado, Bizum podrá utilizarse para pagar distintos impuestos como las tasas autonómicas, que corresponden al modelo 046, pero también los impuestos medioambientales, que se tramitan mediante los modelos 637, 638, 641, 642, 643, 644, 645, 646 y 647.

Entre los gravámenes que se podrán pagar con Bizum también se encuentra el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos, que se abona con el modelo 600; el impuesto de sucesiones y donaciones, que se gestiona mediante loa modelos 650 y 651; la compraventa de vehículos, con el modelo 620, o bien, las fianzas de arrendamientos urbanos, que corresponde a los modelos 816 y 817.

Así se deberá formalizar el pago

El contribuyente podrá elegir que sistema desea utilizar para llevar a cabo el desembolso económico ante las autoridades fiscales, una vez haya cumplimentado la autoliquidación del modelo correspondiente. Tras escoger la opción de Bizum, será necesario introducir el número de móvil. En este punto del proceso, se abrirá la pasarela de pagos de la entidad bancaria para aceptarlo y autorizarlo. Entonces, se podrá descargar el justificante correspondiente.