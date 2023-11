El socialismo valenciano entierra a Ximo Puig: Bernabé, Bielsa, Morant y España buscan sustituirle

Desde la derrota electoral del PSPV-PSOE en las últimas elecciones, el proceso de autocrítica interno no ha cesado, incluso se llegó a hablar de Ximo Puig como uno de los candidatos a ocupar una cartera en el ejecutivo de Sánchez, algo que no se ha producido.

De hecho, el propio Puig ha estado unos días en Madrid y ha ‘desaparecido’ de Les Corts durante algunas jornadas, que han alimentado el debate de la sucesión en el partido pese a que el propio Secretario General ha dicho que esa situación «no está en el radar en estos momentos”, de hecho queda un año hasta que se convoque el próximo congreso del partido.

A pesar de la insistencia de Puig por sofocar el incendio al respecto de su propia salida, varios son los nombres que salen a la palestra para ocupar la secretaría general del partido a nivel autonómico.

Por el momento, la única valenciana que ocupa una silla en el consejo de ministros es Diana Morant, que continuará como titular de Ciencia e Innovación y suma las competencias de Universidades en esta legislatura.

La exalcaldesa de Gandía es por tanto el mayor referente del PSPV a nivel nacional y una apuesta personal de Sánchez para su gabinete, por lo que parece complicado a que a corto plazo Morant deje Moncloa.

La siguiente en el escalón es la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que desde que dejó su puesto como concejal de deportes en el Ayuntamiento de Valencia no ha dejado de mejorar su imagen a nivel autonómico y nacional como máxima representante del gobierno central en la Comunitat Valenciana.

De hecho, Bernabé es ahora la máxima autoridad del partido en la Comunitat Valenciana, por lo que su voz ha ganado enteros tras la debacle electoral del partido en los últimos comicios.

Pese a la insistencia de Puig en no abrir el melón de la sucesión en la dirección autonómica del partido en estos momentos, lo cierto es que Bernabé se ha convertido en la candidata perfecta para coger el testigo al frente del PSPV.

La valenciana está dejando una muy buena impresión en Ferraz y Moncloa, lo que sumado a su trabajo recorriendo la Comunitat Valenciana de norte a sur todas las semana, está proyectando la imagen de la delegada a nivel autonómico.

Dos opciones en la recámara

El ex conseller de Hacienda, Arcadi España, y el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, son dos pesos pesados del partido que podrían escalar posiciones en el partido si Morant no deja el ministerio y la Delegada del Gobierno sigue en su puesto durante esta legislatura, algo que no sería descabellado ya que en Moncloa están ‘muy satisfechos’ con el trabajo de Bernabé.

Aracdi España es afín a Ximo Puig, y actualmente tiene acta de diputado autonómico, siendo la voz crítica con el ejecutivo de Carlos Mazón, pese a que la dirección de la oposición es un papel que ocupa Rebeca Torro. No obstante, su escalada en responsabilidad en el último gobierno del ‘Botànic’, le confirma con uno de los escuderos del expresident.

Esta apuesta sería dar continuidad a un proyecto que ha gobernado en la Comunitat Valenciana durante dos legislaturas, pero que perdió las últimas elecciones contra pronóstico. Una apuesta que podría venir también otorgando galones al Alcalde de Mislata.

Carlos Bielsa ha sido vicepresidente de la Diputación de Valencia, y además es el secretario general del PSPV-PSOE en Valencia. Pese a que todas las quinielas le colocaban como Presidente de la Diputación para esta legislatura, Jorge Rodríguez (ex-afiliado al PSOE y alcalde de Ontinyent), puso en manos del popular Mompó la presidencia del ente provincial.

Por el momento, Bielsa es el único que ha mostrado sus cartas como alternativa a Puig, con el que tuvo un enfrentamiento al respecto tras obtener el respaldo de Ferraz.

De hecho, esta misma semana se ha aprobado en la diputación una moción en favor de la ampliación del Puerto de Valencia presentada por el PSPV de Bielsa, en contra de la opinión del propio Puig.

El resto de pesos políticos del PSPV en la Comunitat Valenciana

Los ayuntamientos son el único bastión de poder que le queda al PSOE en la Comunitat más allá de la Delegación de Gobierno. Sandra Gómez, Borja Sanjuan, Juan Antonio Sagredo y José Manuel Prieto, son los cuatro nombres con más peso a nivel municipal junto con Bielsa.

Gómez, actual portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Valencia, no consiguió superar a Compromís en las últimas elecciones pero sigue al frente del grupo parlamentario junto a Borja Sanjuan, que se ha convertido en una de las voces más críticas en la oposición al gobierno de María José Catalá.

El número 2 de los socialistas en el consistorio, es una de las figuras más emergentes en los últimos meses, incluso antes de salir del gobierno municipal en las últimas elecciones. Sanjuan, ha sido una de las voces más autorizadas en la lucha que mantiene el Ayuntamiento con el Valencia CF por la reanudación de las obras del Nuevo Mestalla y la negociación del nuevo convenio con el el club.

El alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, sucedió en el cargo a Diana Morant y aunque lleva en el cargo desde el 11 de julio de 2021, su presencia en los actos más relevantes del partido ha ido en aumento en las últimas fechas.

Caso parecido al del alcalde de Paterna y senador, Juan Antonio Sagredo, que ha revalidado su mayoría absoluta al frente de uno de los ayuntamientos más importantes del área metropolitana de Valencia.

De hecho, la figura de Sagredo ha ido creciendo a medida que ha ido ganando elecciones sin oposición alguna en la ciudad desde 2015, lo que le coloca en una posición privilegiada en el partido de cara al futuro y en una de las voces más escuchadas en la Comunitat.