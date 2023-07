Mazón acuerda con patronal y sindicatos reuniones trimestrales para garantizar el diálogo social

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha acordado con la patronal y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras reuniones trimestrales para garantizar el diálogo social. En la que ha sido la primera recepción de Mazón en el Palau de la Generalitat, los compromisos ante empresarios y trabajadores han sido garantizar el diálogo fluido entre las tres patas del diálogo social mientras se ha presentado una «conjura» para atraer inversiones a la Comunitat Valenciana y financiación por parte de los Presupuestos Generales del Estado.

La propuesta de diálogo trasladada a patronal y sindicatos, que guarda sintonía como las formas llevadas con el resto de grupos políticos durante la investidura, consolida el perfil pactista de Mazón y consiste en una reunión fija al trimestre con patronal y sindicatos y cuántas a instacia de cualquier de las tres partes se soliciten. La propuesta ha provocado el aplauso por parte de los agentes sociales. «En política, los gestos son importantes», ha dicho Salvador Navarro, presidente de la CEV, para valorar que la primera recepción del presidente de la Generalitat sea para empresarios y sindicatos.

Ismael Sáez, secretario general de UGT-PV, destacó que la convocatoria «pone en evidencia que se cuenta con nosotros» mientras que Ana García, su homóloga en CC OO-PV, explícitamente quiso «agradecer el gesto del presidente de que la primera reunión sea en el marco del diálogo social».

El president de la Generalitat, Carlos Mazón (i), mantiene su primera reunión con el presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, la secretaria general de CCOO-PV, Ana García, y el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez (d), tras la toma de posesión de su gobierno. EFE/Ana Escobar

La propuesta de diálogo social acordada por Mazón y aceptada por los sindicatos tiene especial valor con los precedentes más recientes. Tras una legislatura sin enfrentamientos reseñables entre los sindicatos y el gobierno del Botànic, Comisiones Obreras y UGT convocaron huelga para el día siguiente del inicio de la legislatura de Mazón. Aquella propuesta del metal que no contaba con el respaldo de Ford y que, finalmente, fue desconvocada, fue interpretada por la parte empresarial como un aviso del inicio de las hostilidades frente al gobierno recién llegado del PP.

Mazón aclaró que no habrá «temas tabú ni temas preestablecidos» en sus citas con patronal y sindicatos y que en las reuniones se podrá «bajar a asuntos concretos» siempre y cuando no se entre en conflicto con la propia mesa de negociación que tenga una empresa en concreto. A este asunto, Ana García, secretaria general de CC OO-PV, añadió una declaración de intenciones que cobra especial relevancia en el inicio de la legislatura: «Los conflictos laborales no tienen nada que ver con el gobierno que esté en la Generalitat en cada momento».

De hecho, desde Comisiones Obreras descartaron enfrentamientos con la Generalitat excepto que en los casos en los que el tema central de sus protestas sea las condiciones laborales de los funcionarios.

Donde también hubo completa sintontía fue en la reclamación de una mejora en el sistema de financiación autonómica y en las inversiones que recibe la Generalitat Valenciana desde los Presupuestos Generales del Estado. Mazón propuso una «conjura» de manera que se aporten argumentos en forma de estudios rigurosos de cara a recibir la «financiación que es prioritaria». Con el respaldo de patronal y sindicatos, Mazón llamó a «mantener el grado de reivindicación tenso».

En este sentido, Mazón ha anunciado un encuentro en septiembre con la Plataforma per un Finaçament Just con la intención de reforzar el mensaje reivindicativo.

En clave nacional, Mazón aseguró que Feijóo tiene en su agenda las prioridades valencianas, que son el agua, la financiación y las inversiones en los PGE además del corredor mediterráneo mientras aseguró que en cada uno de estos aspectos «hemos tenido un gobierno que no se ha comprometido».