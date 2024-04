Mazón eligió a Montes como consellera de Turismo un mes antes de las elecciones del 28-M

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, desveló ayer uno de sus primeros nombres de su lista de consellers. El equipo de gobierno se mantuvo en secreto hasta mediados de julio, poco antes de sus nombramientos. Ayer, el presidente de la Generalitat contó que uno de los nombres fue anhelado con meses de antelación. Desveló cuándo (en abril de 2023) y a quién le contó (a Toni Pérez) que su objetivo era que Nuria Montes dirigiera la conselleria de Turismo.

Ocurrió hace un año, durante la asamblea general de Hosbec que se celebró, como era tradicional, en Benidorm aunque este 2024, por primera vez, ha salido de este municipio la asamblea de los hoteleros para desplazarse a Altea, en concreto, al espectacular SH Villa Gadea Altea. Fede Fuster, que era y sigue siendo presidente de Hosbec además de dirigir su empresa Climia Hoteles, tuvo el mismo papel ayer que hace un año.

A aquella cita de hace un año acudieron los cargos de entonces: el conseller de Hacienda, Arcadi España, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer y el alcalde de Benidorm, Toni Pérez. Dirigió la reunión la que era directora general de Hosbec, Nuria Montes.

Los dos cargos del PSOE ya no tienen esas resposabilidades. El que fuera titular de la cartera de Hacienda y que en su política llevaba la aplicación de la tasa turística es ahora Secretario de Estado de Política Territorial mientras que el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, que dependía de la presidencia de Ximo Puig y que estaba en contra de la tasa turística, no ha tenido continuidad política tras el fin del gobierno del Botànic.

De aquellos cuatro cargos políticos, los dos del Partido Popular (Mazón ascendido a presidente de la Generalitat y Pérez a presidente de la Diputación) tuvieron una conversación a parte sobre la que llevaba las riendas de la patronal hotelera. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quiso desvelar ayer que fue en la anterior asamblea de Hosbec cuando se descaró haciendo parcialmente públicas sus intenciones.

La pregunta clave

La pregunta que Carlos Mazón le hizo a Toni Pérez en la asamble de Hosbec de 2023 fue: «¿Tú crees que si ganamos convenceremos a Nuria Montes de que sea la consellera de Turismo?». No hubo más detalles porque en política esto ya es suficiente para marcar la línea de trabajo.

En aquellos momentos previos a las elecciones e incluso en las semanas posteriores a que las urnas dictaminaran el cambio político en la Comunidad Valenciana, el deseo de Mazón no obtuvo confirmación. «Hay veces que no hay que pensar mucho en algo que quieres por si luego no se cumple», reconocía ayer el presidente de la Generalitat, que aseveró ante los hoteleros que «luego costó bastante» convencerla.

Momentos antes, Fede Fuster había recordado las palabras de Javier Vallés, de SH Hoteles, sobre que «en Hosbec se está muy calentito pero fuera hace mucho frío«.

La negociación, como en su momento apuntó Economía Digital, para que Nuria Montes se incorpora al equipo de Mazón fue larga y con tensiones por tratarse de un área que, desde el primer momento, se conocía que iba a tener especial protagonismo en gobierno dirigido por el que venía de presidir la Diputación de Alicante. Pese a todas estas dificultades, lo que ayer quiso dejar claro Mazón frente a los hoteleros es que la vocación de incorporar a su equipo a la que había sido ariete contra la tasa turística fue premeditada, firme, y tras las elecciones ganadas, cumplida. Lo mismo que con la tasa turística.