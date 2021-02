Puig minimiza las diferencias con Compromís: el Botànic es un «proyecto sólido»

Las diferencias entre los socios del Gobierno de El Botànic se pudieron ver la semana pasada, sobre todo, en las reacciones a la manifestación de Pablo Hasél por parte de Compromís y el Partido Socialista del País Valencià (PSPV). Hoy, el presidente de la Generalitat Valenciana (GVA) y secretario general del PSPV ha defendido que la coalición es «un proyecto sólido».

«Hay momentos de mayor y menor proximidad», añadía. Algo que, señalaba, que se debe «vivir con absoluta normalidad» en una entrevista para Europa Press. «Las miradas diferentes» hay que gestionarlas porque así «lo han decidido los ciudadanos». Asimismo, ha calificado al Ejecutivo como una experiencia «muy positiva», aunque ha reconocido que «siempre se pueden mejorar cosas».

Respecto a los posibles desacuerdos entre los integrantes del Consell en la desescalada, ha respondido que el Gobierno es uno, «no dos ni tres», por ello están «todos posicionados en una estrategia», que es «superar la pandemia haciendo lo más compatible este combate con la vida de la ciudadanía».

La relación con Oltra

Respecto a la relación con la vicepresidenta y secretaria general de Compromís, Mónica Oltra, Puig ha señalado: «se han ido mejorando algunas cuestiones». Refiriéndose a «la aplicación de los materiales a la hora de la gestión y de la información y la participación».

Las diferencias entre ambos partidos sobre las medidas restrictivas se han ido sucediendo a lo largo de la pandemia. En esta última ola de contagios Oltra presionó a Puig para que se endurecieran las medidas después de Navidad.

Pese a esto, el ‘president’ afirmaba: «Ese equilibrio es el que hemos mantenido y hemos intentado mantener durante toda la pandemia, y del conjunto la gestión podremos hablar cuando acabe. Entonces veremos exactamente pues como se han ido produciendo las distintas situaciones».

La relación con Cantó

A colación de los malos resultados de Ciudadanos en Cataluña y su posible proyección en la CV, Puig ha indicado que su plan es «continuar coorperando» con el Portavoz del Grupo Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó.

Aunque ha indicado que prefiere una «actitud dialogante», que ha utilizado en «estos meses pasados», aludiendo al tono más agresivo que utilizó en el último pleno de Les Corts. «La fiscalización de un gobierno no tiene porqué ir adosada de tantos insultos como a veces se promueven desde la oposición», ha añadido.

La relación con el PP

Al los escaños obtenidos por el Partido Popular en Cataluña, sí que lo ha calificado como un «batacazo importante». «Cuando haces un mensaje radical, acaba ganando la derecha radical», refiriéndose a los 11 escaños de Vox.

La polémica de Francis Puig

La reacción del presidente a la trama de su hermano, Francis Puig, sobre su presunto fraude a la Administración, ha recalcado : «son cuestiones que a mí no me afectan». A lo que ha argumentado que no se le puede atribuir a él «cualquier cuestión» que se produzca en las empresas en la que trabajen hermanos o «el familiar de quien sea».

«Si alguna empresa ha hecho alguna cosa que no es correcta, tendrá su correspondiente sanción», finalizaba.