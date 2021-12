Ximo Puig arremete contra el ‘egoísmo centralista’ y el independentismo en su discurso de Navidad

Més vacunes, més treball, més acord.

Per un 2022 millor.

Bon any i gràcies per la teua ajuda imprescindible.



Sort, salut i esperança.



Missatge complet en castellà (https://t.co/qtrCcaA0pu) i en valencià (https://t.co/0E1Hzz4SPP) pic.twitter.com/OyyBXqd7LX