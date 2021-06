Ximo Puig y Mónica Oltra se enfrentan públicamente por el fin del toque de queda

Este miércoles el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSPV), y la vicepresidenta, Mónica Oltra (Compromís), han protagonizado un conflicto en Twitter y la televisión pública sobre el anuncio del fin del toque de queda en la Comunitat Valenciana.

Tras las declaraciones de Puig el martes, adelantando que este jueves se tomaría la decisión, los medios se hicieron eco de la noticia y horas más tarde la vicepresidenta publicaba un tuit en su cuenta personal en la que ironizaba: «Bien está enterarse por la prensa. El tiempo en estos días es valioso y si podemos ahorrar reuniones inútiles porque ya está todo decidido, eso que ganamos».

Bé està assabentar-se per la premsa. El temps en estos dies és valuós i si podem estalviar reunions inútils perquè ja està tot decidit, això que guanyem. — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) June 1, 2021

Pero la polémica no terminó ahí. Este miércoles, el presidente regional fue entrevistado en RTVE y al principio desvió la pregunta al respecto hablando sobre los datos de contagios de la Comunitat. Tras la insistencia de la periodista Mónica López, Puig ha dicho que no quería entrar «a discutir con la vicepresidenta», ya que no se trata de una «cuestión trascendental».

«Si ha habido un problema de comunicación, yo lo siento y desde luego si es necesario le daré las excusas pertinentes«, añadía para después recalcar que no se trata de una «cuestión central», ya que no afecta a los valencianos en la lucha contra la pandemia.

Puig: «Me disculpo si se ha tomado esto como una desconsideración, que no lo es»

Tras estas declaraciones, en una rueda de prensa de presentación del plan de infraestructuras sanitarias, Puig ha pedido disculpas directas a Mónica Oltra por si «se ha tomado como una desconsideración» el anuncio del fin del toque de queda.

Puig, al respecto, ha aclarado que todas las decisiones se toman en la comisión interdepartamental sobre el Covid y ha indicado que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, llevará las propuestas de la autonomía a la reunión para evaluarlas con los expertos.

«Si hay alguna cuestión que por falta de comunicación se ha entendido de manera diferente, me disculpo. Me disculpo si se ha tomado esto como una desconsideración, que no lo es», ha apostillado.

El ocio nocturno podrá abrir «con una serie de condiciones»

Por otra parte, respecto al ocio nocturno ha indicado: «Esta tarde la consellera participará en la comisión y sabemos que se debatirá sobre ello». Pero ha incidido que en su opinión se dan las circunstancias para empezar a normalizar la apertura del ocio nocturno «con una serie de condiciones».

A su juicio, «hay que dar seguridad a la ciudadanía, pero también es cierto que el ocio nocturno ha sufrido mucho». «Quiero agradecerles el esfuerzo que han hecho y ahora se trata de generar un marco de apertura progresiva en el que sí es exigible mantener la máxima prudencia», ha insistido.