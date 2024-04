Eduardo Zaplana, exministro y expresidente de la Generalitat, ha comparecido este martes como investigado en el juico del caso Erial y ha negado ser el dueño oculto de fondos económicos en el extranjero, los cuales los ha atribuido a sus amigos cercanos.

No obstante, no ha descartado haber usado inmuebles, yates e incluso avionetas, aclarando siempre que nunca ha sido el dueño de estos bienes, sino que los arrendaba o incluso se les fueron cedidas.

Zaplana también ha afirmado que no tiene conocimiento directo de las empresas supuestamente involucradas en la trama de sobornos o en la repatriación de capitales en el extranjero, más allá de lo que ha leído en el sumario del caso Erial.

Intermediación

En sus intervenciones, Zaplana ha hablado de él mismo como alguien dedicado a la intermediación para los negocios desde que abandonó la esfera política en 2008.

Sobre si la documentación que se encontró en su maletín acerca de unas propiedades en Alicante que los agentes creen que él manejaba oculto detrás de testaferros, ha contestado que Joaquín Barceló, su amigo, era el que estaba por vendérselas al dueño de El Pozo (aunque no pudo recordar su nombre).

Zaplana ha señalado que Barceló y el otro empresario llegaron a acuerdos económicos y que «conllevaban» un pago que se retrasó. «Barceló me pidió que hiciera una gestión por ver si esos pagos podrían adelantarse. Si fuese yo el titular de esas propiedades no habría pedido ese papel, me lo sabría, lo pido precisamente por la ignorancia del asunto en el que voy a intermediar», ha expresado en la audiencia.

Asimismo, el expresidente de la Generalitat ha recalcado que acciones de ese tipo ha hecho muchas, pero que no ha tenido fondos en el extranjero.

Respecto al proceso de privatización de las ITV, ha descartado haber tomado decisiones o hablado con Juan Cotino. No obstante, ha reconocido que sabía de los negocios de Cotino con las empresas adjudicatarias, pero porque «todo el mundo sabía su relación con Sedesa».

Sector inmobiliario

Zaplana ha negado también haberse beneficiado de operaciones en Madrid que involucraban terrenos y una propiedad en Núñez de Balboa a través de la empresa Costera del Glorio, administrada por Barceló y presuntamente utilizada para ocultar sus activos.

En su lugar, ha lamentado no haber realizado estas operaciones él mismo, pero justificó la necesidad de vivir cerca de un hospital debido a su enfermedad oncológica.

Un momento curioso de su intervención fue cuando se le cuestionó sobre el uso de un montacargas en su vivienda.

«Lo tenía en la puerta del coche. Para ir al ascensor había que subir al primer piso. ¿Qué ocultación puede haber por mi parte si había escoltas esperando mientras estaba en casa?», ha respondido.

El interrogatorio por parte del fiscal duró alrededor de cuatro horas y fue considerado completo por el abogado de Zaplana, sin necesidad de más preguntas.

Los abogados de los supuestos testaferros de Zaplana no realizaron preguntas, lo que sugiere posibles acuerdos con la Fiscalía. Joaquín Barceló será el primero en declarar el siguiente día.