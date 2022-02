Cómo funciona el NFC de tu móvil Android: di adiós a las tarjetas físicas

El NFC es una tecnología que cada vez está más a lo orden del día y tal vez muchos aún no sepan muy bien qué es o cómo sacarle partido al máximo. Aunque no es algo tan nuevo, puesto que lleva ya varios años con nosotros, es posible que no te hayas percatado de esta función de tu smartphone ya sea Android o iPhone.

El término NFC significa Near Field Communication, lo cual se puede traducir como comunicación de campo cercano. Esta tecnología funciona de manera inalámbrica en la banda de los 13,56 MHz y se utiliza en etiquetas RFID para objetos como abonos de transporte o algunos sistemas de seguridad.

Como dice su nombre, es necesario que se produzca un contacto cercano a 10 o 15 centímetros máximo para que el radio de acción de esta tecnología funcione y tenga lugar una comunicación. La transferencia de datos con este método es muy rápida, casi instantánea y sin una necesidad previa de emparejamiento.

¿Para qué sirven los NFC?

Pero la pregunta más importante es, ¿para qué puedo utilizar el NFC? Pues se utiliza en muchos más sitios de los que te imaginas. Esta tecnología está presenta tanto en tarjetas de crédito como en tarjetas de identificación, en sincronización de dispositivos, bonos de transporte público y mucho más.

Las NFC son muy cotidianos y hoy en día también está disponible en muchos smartphones. La forma de activarlo es muy sencilla, en Android basta con deslizar hacia abajo la barra de notificaciones y buscar el icono en el que aparecen justo debajo las siglas NFC. Al pulsar este icono, tendrás el NFC de tu dispositivo ya activado.

Hay otros casos en los que necesitarás navegar un poco más y buscar la configuración del NFC en los ajustes de tu dispositivo. Deberás accedes a la sección de Conexiones inalámbricas y redes y acceder a la categoría Más donde encontrarás una opción que se llama NFC.

También es posible que puedas acceder a esta configuración a través de la pestaña de Dispositivos conectados donde también podrás habilitar e inhabilitar esta conexión. Con el NFC de tu móvil no sólo podrás leer tarjetas de identificación o establecer una comunicación con otros dispositivos o tarjetas NFC, sino que además podrás utilizarlo para pagar con tu móvil sin necesidad de utilizar una tarjeta de crédito.

Para ello deberás acceder a la app de tu banco y activar esta opción, asegurándote siempre de que tu tarjeta es compatible con este tipo de tecnología contactless. Una vez habilitada esta opción, bastará con acercar tu móvil a un datáfono para poder realizar el pago como si fuera tu tarjeta de crédito. Una opción muy cómoda y funcional que cada vez está más a la orden del día.