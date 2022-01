La mujer albañil que triunfa en TikTok desmontando los roles de género

La aplicación TikTok sin duda ha arrasado en los últimos años. Tras el confinamiento que trajo consigo la pandemia, la aplicación comenzó a subir en popularidad y se convirtió en una de las más descargadas del año. Esta app nos ha traído momentos únicos, vídeos virales y cuentas que merece la pena conocer.

Una de ellas es la de Darcie Richards, una británica de 26 años que se ha convertido en todo un hit de TikTok con sus vídeos cotidianos mostrando su día a día en el trabajo como albañil. Esta joven ha demostrado que aquellos tiempos en los que había profesiones de hombre y de mujeres han quedado muy atrás.

Ha desmontado los roles de género mostrando su día a día como albañil

Cuando Darcie acabó sus estudios desempeñó diferentes trabajos como personal administrativo o camarera, pero finalmente decidió que la mejor opción era unirse a la empresa de construcción de su padre Ricky llamada Richard Builders. De esta forma comenzó a trabajar mano a mano con él junto con sus hermanos Louis y Jody.

Su cuenta de TikTok fue una forma de responder a todas esas personas que le criticaron por haber elegido la profesión de albañilería siendo mujer, un prejuicio que aún está muy presente en nuestra sociedad puesto que se sigue considerando una profesión de hombres. Darcie comenzó a subir vídeos de su día a día y no tardó en hacerse hueco en la red social.

Ahora cuenta con más de 200.000 seguidores y acumula millones de visualizaciones con cada uno de sus vídeos. Ha conseguido inspirar a muchas otras mujeres que han decidido dar el paso y dedicarse como ella a empleos que se siguen considerando de hombre como es la albañilería. Tal ha sido su repercusión que incluso una firma de ropa de trabajo decidió sacar una colección de ropa destinada a mujeres.

Según explica Darcie, son muchos los comentarios positivos que ha recibido desde que abrió la cuenta, pero siempre aparece algún que otro comentario negativo criticando su labor y la mayoría suelen ser de hombres. “Solo ven a una chica y piensan que es patético o que quiero atención”, explica la joven albañil.

Asegura que muchos de los comentarios negativos consideran que no está lo suficientemente cualificada o que no posee la fuerza y la destreza que podría tener un hombre desempeñando ese mismo trabajo. Incluso le han llegado a decir que de esa forma no se ve atractiva.

No obstante, como indica la propia tiktoker, “la positividad supera a la negatividad” y eso siempre es algo muy a tener en cuenta.