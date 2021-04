Aldi reinventa producto de Mallorca con novedad por 7,99 euros

Aldi sabe muy bien que la competencia en España en cuanto a cadenas de supermercados no es que sea precisamente menor. Los germanos tienen en Lidl, Mercadona, Carrefour o Alcampo, entre muchas otras, sus principales enemigos.

Enemigos que tienen cada uno de ellos diferentes puntos fuertes para poner en apuros a Aldi, una cadena que, eso sí, crece cada día que pasa en nuestro país. Uno de los motivos de ese crecimiento es que, como hace ya tiempo que hacen también Lidl o Carrefour, los germanos no tan sólo se centran en la alimentación y la limpieza.

En sus tiendas podemos encontrar productos de todo tipo que no hacen otra cosa que ampliar su oferta y, así, ampliar también su target y el número de potenciales clientes. Eso no implica que Aldi no siga teniendo en la alimentación y en los productos habituales en los supermercados su principal preocupación.

La ensaimada de Aldi

De hecho, buena parte del éxito de los alemanes en España viene dado precisamente por sus grandes ofertas en productos básicos. También, de vez en cuando, en la cadena de supermercados podemos encontrar productos que se salen un poco de la norma, productos que los germanos reinventan a su manera y lo hacen, eso sí, manteniendo su excelente relación calidad/precio.

Un buen ejemplo de ello es la una Ensaimada rellena de cacao que llega ahora en la sección de ofertas de Aldi y lo hace por un precio de tan sólo 7,99 euros la unidad de 355 gramos.

Una ensaimada que, como bien saben los españoles (y también los alemanes dado que la isla es un punto vacacional habitual para los germanos), es un producto típico de la mayor de las islas baleares. Ahora en Aldi la han reinventado y han apostado por un relleno de chocolate que, desde luego, hace de ella un producto muy apetecible para los más golosos.