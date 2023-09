ALDI apuesta por la seguridad y la comodidad con el casco del futuro para tu bici o patinete

Aldi sabe que, a lo largo de los últimos años, el transporte en el día a día ha cambiado por completo en muchos de los ámbitos imprescindibles de nuestro día a día. Sin ir más lejos, en las grandes ciudades, los vehículos no son ya una opción rentable, tanto a nivel medioambiental, como a nivel de atascos en cualquier carretera.

Ante esta situación, otras formas alternativas de transporte, como son los patinetes, han cobrado una enorme importancia a lo largo de los últimos años. Y es que nos brindan una mayor versatilidad a la hora de desplazarnos a cualquier lugar, en un sentido de tiempo y de comodidad. Sin embargo, la seguridad es otro aspecto que en Aldi no han querido dejar pasar.

Aldi tiene la solución solución más eficaz para un problema muy habitual

Del mismo modo que lo primero que se debe hacer al subir al coche es abrocharse el cinturón, lo principal a la hora de coger la bici o el patinete es ponerse el casco. Un casco que, por otro lado, puede terminar resultado un estorbo cuando nos dirigimos a cualquier lugar en el que tengamos que llevarlo todo el rato de la mano. Algo a lo que en Aldi han puesto fin de la mano del casco plegable.

El casco plegable para bici o patinete. Foto: Aldi.

Una opción con la que desde Aldi han pensado en todo momento en nuestra comodidad no solo a la hora de transportar, sino también a la hora de almacenar nuestro casco, solucionando un problema bastante habitual. Y es que con el sistema de plegado de este caso, este puede reducir su tamaño hasta un 50%, lo cual es bastante cómodo.

Algo que, por otro lado, no implica que no sea de gran calidad. Y es que a pesar de este sistema, en caso de impacto, el casco no se cerrará, y cuenta con un certificado de seguridad que certifica su resistencia a los impactos. Además, en su parte interior, cuenta con un acolchado interior transpirable y ajustable, por lo que será como si no llevásemos nada encima.

Si a esta comodidad y seguridad le sumamos la enorme sencillez con la que podremos plegar el casco, ya que bastará únicamente con apoyar la mano en su parte superior y esperar a que el casco se meta para dentro, tenemos ante nosotros un imprescindible para todas aquellas personas asiduas a usar este tipo de vehículos. Y lo podrán hacer en su Aldi más cercano por un precio de tan solo 49,99 euros.