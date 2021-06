Carrefour trae a España un aire acondicionado ‘low cost’

¿El calor aprieta y no sabes cómo librarte de él sin que ello implique una gran inversión en un aire acondicionado? No te preocupes. En Carrefour encontrarás una solución que no solo te servirá para los próximos meses, sino también para otros veranos o incluso el invierno, pues también cuenta con bomba de calor.

Se trata del aparato de aire acondiconado Climatric CLI09-9DC. Un dispositivo que antes costaba 319 euros pero que estos días, con la llegada de las rebajas, la cadena de supermercados ha rebajado hasta los 259 €. Aunque si lo prefieres, en Amazon encontrarás una alternativa que no requiere instalación en el Olimpia Splendid 01913, valorado con 4 estrellas y en oferta por 269 euros.

Así es el aire acondicionado ‘low cost’ de Carrefour

En cuanto al aire acondicionado de Climatric a la venta en Carrefour cuenta con calificación A++ en su clase energética. Y ofrece una potencia frigorífica de 9000 BTU y una potencia calorífica de 2,6.

Aire acondicionado Climatric a la venta en Carrefour

La unidad exterior mide 49,2 cm de largo, 71,5 cm de ancho y 24 cm de alto, con un peso de 22 kg. Mientras que el dispositivo interior mide 19 cm de largo, 69,8 cm cm de ancho y 25,5 cm de alto, con un peso de 4 kg. Su potencia es de 2,1 kW. Y viene en color blanco.

Además, es muy silencioso. Registra un nivel sonoro máximo de 50 dB en su unidad interior y de 60 dB en la unidad exterior.

Carrefour también ofrece servicio de instalación y financiación

Eso sí, debes tener en cuenta que es obligado por ley que sea instalado por profesionales. No obstante, Carrefour también te ofrece este servicio con todas las garantías por solo 229 euros. Es decir, por 488 euros tendrás instalado tu aire acondicionado listo para ser usado. Asimismo, también ofrece la posibilidad de desinstalarte el anterior aparato por solo 70 euros.

Por último, debes saber que puedes hacerte con todo tanto en las tiendas físicas como en la página web de Carrefour, que a su vez ofrece distintos planes de financiación.