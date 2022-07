Desayunar como en una cafetería inglesa de lujo es posible gracias a Mercadona

Como ya hemos repetido hasta la saciedad, si existe un hecho que haga destacar a Mercadona por encima del resto de los supermercados en lo referente al ámbito alimenticio, esa es la enorme variedad de productos con la que podemos toparnos en su catálogo.

Una variedad que atañe a todas y cada una de las secciones alimenticias. Y entre ellas, como no podría ser de otra forma, se encuentre el ámbito del desayuno. Las opciones con las que podemos encontrarnos para acompañar nuestro café, nuestro zumo o nuestro colacao son prácticamente inabarcables.

Sin embargo, algo de lo que muchos clientes se han quejado es de la alta presencia de productos ultraprocesados y procedentes de grandes cadenas alimenticias, echando en falta algunos productos con un aspecto más artesanal. Algo respecto a lo que en Mercadona han tomado nota, por lo que a día de hoy podemos encontrar un sinfín de productos de desayuno elaborados de forma natural en la sección de la panadería.

Un desayuno de lujo en tu propia casa

Y dentro de todos estos productos elaborados a mano que han captado la atención de los clientes de Mercadona para complementar sus desayunos, hay uno que ha llamado la atención de los clientes por encima del resto. Y no es ni más ni menos que un muffin de chocolate artesanal que ha hecho las delicias de los más golosos, que por fin pueden disfrutar del sabor más puro del chocolate en una versión más natural.

El muffin de chocolate disponible en Mercadona por tan solo 1 euro.

Un producto contundente, pues cada uno de estos muffins cuenta con 120 gramos, algo que ha hecho a mucho recordar a las piezas que podemos encontrar en cafeterías o restaurantes para acompañar cualquier desayuno o cualquier postre, motivo por el que este producto ha recibido unas críticas extremadamente positivas.

Entre los ingredientes que componen este producto, podemos encontrar huevo, soja, leche y chocolate puro. Además, desde Mercadona advierten que puede contener trazas de sésamo, cacahuetes, frutos de cáscara o sulfito. Algo que suele ser más que habitual en este tipo de productos no industriales.

Como es lógico, dadas sus características, sus valores nutricionales reflejan que hablamos de un producto que debe consumirse con moderación. Y es que el aporte calórico por cada 100 gramos de alimento asciende a las 400 calorías. No obstante, al no ser un alimento tan procesado como los de las grandes cadenas, y teniendo en cuenta su considerable tamaño, en comparación no es tan nocivo como esos alimentos ultraprocesados.

Y es que, puestos a darnos un capricho, que mejor que hacerlo con un producto que cuente con la mayor calidad posible. Un producto que ensalza aún más el buen hacer de Mercadona en el ámbito de sus productos naturales, y que se puede encontrar en la sección de panadería de la cadena valenciana por un precio de 1 euro la unidad. Porque desayunar como en los mejores bares en tu propia casa, ahora es posible gracias a Mercadona.