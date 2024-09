Tras dar carpetazo definitivo al verano, miles de personas ya buscan la forma idónea de combatir los excesos de esta época del año. No es casualidad que septiembre sea uno de los meses en los que los gimnasios reciben un mayor número de nuevas inscripciones, de la mano de gente que busca quemar todo lo consumido en verano.

Sin embargo, para quemar los excesos, no basta únicamente con el ejercicio, siendo la dieta una parte fundamental del proceso. Es cierto, eso sí, que existen muchas dietas que proliferan cada vez más y que, a pesar de que muchos no lo sepan, pueden entrañar un riesgo para la salud: la dieta del pomelo, la del ayuno intermitente, la cetogénica…

La OCU desvela la mejor dieta para perder peso sin poner en riesgo tu salud

No obstante, es importante dejar una cosa clara antes de empezar: no existe ninguna dieta milagrosa con la que vayas a perder los excesos del verano en dos semanas. No al menos sin recurrir a sustancias poco recomendables, como es el caso del famoso Ozempic, o sin llevar a cabo prácticas que pongan en riesgo tu salud. Sin embargo, sí existen dietas efectivas, y la OCU destaca dos por encima de todas las demás.

Así lo ha remarcado en un reciente estudio en el que han comenzado hablando no solo de los riesgos, sino de las falacias que no nos cuentan de las dietas de pérdida de peso inmediatas: “la realidad es que solo hacen perder agua y masa muscular, con lo que el peso se recupera rápidamente”. No obstante, y a pesar de que los milagros no existen, desde la OCU tienen claro que hay dos dietas que se acercan bastante a serlo.

Las dietas más efectivas del mundo según la OCU

Dos opciones entre las que destaca en primer lugar la dieta antiinflamatoria. Una dieta que, tal y como remarca la OCU, no es una dieta pensada para adelgazar en sí misma, sino que se encarga de sustituir alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares por alimentos frescos y de origen vegetal. No es una dieta que busque que comamos menos, sino que comamos mejor y, por ende, consumamos menor calorías.

Se trata de una dieta nada agresiva que apuesta por la consecución de buenos hábitos en lugar de arriesgadas apuestas, siendo además un tipo de dieta que puede resultar beneficiosa a la hora de mejorar enfermedades asociadas a la inflamación crónica. Por otro lado, la OCU destaca una dieta bastante similar, pero con algunas diferencias tangibles: la dieta hipocalórica.

Una dieta que, del mismo modo, está basada en productos de origen vegetal en su totalidad, con lo que no se busca una vía rápida para adelgazar, sino la modificación de ciertos hábitos alimentarios para la salud. En esta dieta, además, resulta especialmente importante la actividad física, que junto a una alimentación más variada, tal y como afirma la OCU, permitirá ver resultados en cuestión de pocas semanas.