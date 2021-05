El gran problema de los iPhone de Apple tiene solución (y te la contamos)

El iPhone es el smartphone líder del mercado por encima de la competencia. A pesar de las grandes prestaciones de otros teléfonos móviles, la manzana es la más deseada por los jóvenes. Sin embargo, la marca de Cupertino ha sido duramente criticada por un problema que se repite año tras año en todos sus modelos.

Hablamos de la facilidad con la que se llena de polvo el altavoz con la imposibilidad de escuchar a la otra persona o que te escuchen.

Con el paso del tiempo es normal que el iPhone acumule suciedad. El hueco más sensible son los altavoces. Ahora, con la carga inalámbrica, este problema ya no es tan común, pero seguro que más de una persona ha tenido problemas con el puerto Lightning, donde se acumula la mayor parte de suciedad con gran rapidez. Esto sucede por guardarlo en el bolsillo. Esto hace que de fallos a la carga del Iphone.

A la hora de limpiar los auriculares del Iphone o cualquier hueco, es importante no usar líquidos. Aunque el móvil sea resistente al agua, es mejor no jugársela. Su seguridad no es del todo completa. Y por supuesto, antes de limpiar el Iphone lo más importante es apagarlo. Te será más cómodo realizar este trabajo de limpieza quitando la funda del aparato.

Como última recomendación, mejor no utilizar objetos puntiagudos o punzantes, ya sean de plástico o metal, pues pueden romper la malla protectora de los altavoces del iPhone. Por la misma razón, tampoco es bueno utilizar una pistola o spray de aire comprimido.

Trucos para limpiar la suciedad de nuestro Iphone

Puedes utilizar un cepillo de dientes, pero no aprietes con fuerza, podrías dañar la malla que protege el altavoz. Cuando limpies los altavoces, haz un movimiento circular para levantar la suciedad y después expúlsala hacia fuera con un movimiento del cepillo.

Uno de los métodos más comunes para limpiar el Iphone es mediante una masilla adhesiva. Podemos recortar un trozo y pegarla en los orificios del iPhone. También se puede hacer con cinta de pintor. Son más apropiados para limpiar los huecos del Iphone.

Y si has probado todos estos trucos y aún así no funciona como debería, lo mejor es acudir a tu Apple Store más cercana o servicio técnico oficial. Ellos encontrarán la solución.