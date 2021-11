Es el nuevo vaquero estrella de Bershka y no se parece en nada a lo que has llevado hasta ahora

Parece que Bershka apuesta fuerte para este otoño-invierno con un nuevo pantalón vaquero que promete causar furor en los próximos meses. Por el momento, este pantalón tiene la etiqueta de ¡Próximamente disponible! pero ya ha levantado cierto revuelo en las redes sociales que no quieren esperar más.

Este diseño de tejanos tiene pocas referencias cercanas, ya que es una mezcla entre unos pantalones vaqueros normales con la moda de principios de los 2000 cuando estaba en tendencia tener pantalones con un gran número de bolsillos.

Este pantalón parece hecho para la creciente moda urbana que se está creando a partir del hip hop y el trap y tiene muchas papeletas para ser un auténtico top ventas.

Lo que sabemos de este tejano

Entre las cosas que ya sabemos de este Jeans Cargo, como lo ha denominado Bershka, tenemos su precio. Por 39,99 euros podremos conseguirlo, un coste bastante asequible para clases populares, por lo que eso no será una desventaja frente a productos de la competencia.

Pantalón vaquero de Bershka

Además, sabemos que lo podremos tener disponible para las tallas 32 hasta la 42, una amplia gama que dice mucho de la apuesta clara de Bershka por conseguir un abanico grande de gente con estos vaqueros.

El material es 100% algodón, lo que lo convierte en una prenda muy cómoda para llevar en este final de otoño e invierno.

En cuanto a los cuidados se nos recomienda lavar a máquina a una temperatura máxima de 30 grados centigrados con algún programa corto. No limpiar en seco y no meterlo en la secadora para que no se estropee.

Por el momento deberemos esperar para que salga, pero Bershka ya nos ha dejado en la página del pantalón un botón de aviso para que nos envíen un correo electrónico cuando ya esté disponible en las tiendas físicas y en la página web. ¡Que no se te escape!