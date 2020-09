Mercadona: todos los polémicos productos que retira

25 de septiembre de 2020 (15:33 CET)

Mercadona tiene la extraña obsesión de retirar productos sin dar explicación alguna y cambiándolos por otros que a veces generan el efecto adverso que la empresa de Juan Roig espera. El supermercado ha quitado de la venta varios productos, pese a que varios clientes piden su regreso a través de las redes sociales.

El surtido de productos que Mercadona ha retirado incluye comida, pero también productos de higiene y limpieza de las marcas blancas Hacendado, El Bosque Verde y Deliplus. La empresa de Juan Roig no lo anuncia, sino que son los propios clientes de la cadena valenciana los que, al percatarse de su ausencia, claman por su regreso a través de Twitter. Aquí van algunos de ellos:

Pasta al pollo de Hacendado

Uno de los productos que ha desaparecido de los estantes de la cadena valenciana es la pasta al pollo de Hacendado. Este producto precocinado, que constaba de espirales con salsa pesto, tomate al horno y queso para derretir, se podía cocinar tranquilamente en el microondas en tan solo tres minutos.

Fue una usuaria la que dio la voz de alarma: "Hola ⁦Mercadona⁩, hace mucho que no encuentro este producto en mi supermercado de confianza, ¿habéis dejado de distribuirlo? Gracias". La empresa le dio el peor presagio posible: "Hola, lamentamos indicarte que ya no disponemos de este producto. No obstante, si nos indicas qué es lo que más te gustaba del producto tomamos nota y se lo hacemos llegar al responsable. Un saludo".

Hola, lamentamos indicarte que ya no disponemos de este producto. No obstante, si nos indicas qué es lo que más te gustaba del producto tomamos nota y se lo hacemos llegar al responsable. Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) September 25, 2020

Galletas Choc d'Or de Hacendado

Otro de los productos que ha desparecido de los estantes de Mercadona han sido las galletas de chocolate negro Choc d'Or de la marca Hacendado. El producto, parecedido a las famosas Le petit écolier de la marca Lu, han abandonado para siempre los estantes de la compañía.

Una clienta se percató de la falta de sus galletas favoritas: "Un día me comí estas galletas sin saber que sería la última vez Mercadona". La compañía le ha confirmado su peor noticia: "Lamentamos no tener disponible este producto en nuestro surtido. No obstante, tomamos nota y le hacemos llegar al responsable de las galletas que te gustaría poder seguir comprándolas. Un saludo".

Hola, lamentamos no tener disponible este producto en nuestro surtido. No obstante, tomamos nota y le hacemos llegar al responsable de las galletas que te gustaría poder seguir comprándolas. Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) September 25, 2020

Minipizzas de Hacendado

Estos no han sido los únicos alimentos de la marca Hacendado que han pasado a mejor vida. Otro producto desaparecido han sido las Minipizzas de Hacendado, una comida precocinada y congelada que solo se tenía que hornear antes de empezar a disfrutar. Además, las había de varios gustos, como de Jamón y Queso o sabor Barbacoa.

"¿Qué será de estas minipizzas de Mercadona? ¡Qué buenas estaban!", ha lamentado una usuaria habitual de este producto congelado. Mercadona se ha comprometido a estudiar el caso: "Hola, lamentamos no disponer de estos productos en nuestro surtido. No obstante, tomamos nota y le hacemos llegar a los responsables que te gustaría poder seguir comprándolas. Un saludo".

Hola, lamentamos no disponer de estos productos en nuestro surtido. No obstante, tomamos nota y le hacemos llegar a los responsables que te gustaría poder seguir comprándolas. Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) September 25, 2020

Pastillas cisterna de El Bosque Verde

También faltan algunos productos de limpieza. Es el caso de las pastillas cisternas para váter de El Bosque Verde, un práctico utensilio para mantener desinfectado el inodoro cada vez que alguien lo utilitza y que además deja un refrescante aroma que ayuda a disimular los peores desechos.

"¿Qué ha pasado con las pastillas azules del lavabo? ¿Habéis dejado de venderlas? No las encuentro en la tienda", ha lamentado un usuario que ya no ha podido comprar el producto. "Hola, Antonio. Gracias por escribirnos. Actualmente no las tenemos en el surtido pero nos tomamos nota del interés en recuperarlas. Un saludo", ha explicado Mercadona.

@Mercadona que ha pasado con las pastillas azules del wc?



Habéis dejado de venderlas? No las encuentro en tienda pic.twitter.com/NAaDo07ghp — antonio palmero ® (@AntonioPalmeroR) September 24, 2020

Gel de manos desinfectante Deliplus

Otro de los productos que ha desaparecido de las estanterías de Mercadona ha sido su exitoso gel de manos Deliplus​, un producto muy codiciado en tiempos de pandemia y bastante exitoso para la compañía. La firma valenciana lo ha sustituido por una nueva versión que ha generado rechazo.

"¿Habéis retirado el gel hidroalcohólico de la marca Deliplus con 80% de etanol?, es imposible encontrarlo en vuestras tiendas. y era el único que funcionaba y cuidaba la piel...", ha lamentado un usuario. La compañía, después de preguntarle sobre el producto y ofrecerle la nueva versión, ha lamentado que el original "se ha dado de baja".

Buenas tardes, Víctor. Sentimos que no hayas podido encontrar este gel hidroalcohólico. ¿Nos podrías decir en qué tiendas de qué localidad no lo has encontrado? — Mercadona (@Mercadona) September 23, 2020

Gracias por respondernos. Lamentamos informarte que este se ha dado de baja. No obstante, vamos a transmitir tu interés por este producto a los responsables correspondientes para que lo tengan presente. Un saludo — Mercadona (@Mercadona) September 24, 2020

Bolitas de patata Agristo

Otro producto que Mercadona ha retirado de su establecimiento son las bolitas de patata de Agristo. Unas bolas que se fríen y que pueden ser un buen acompañamiento para cualquier carne o pescado, y que están hechas de pasta con base de este común tubérculo.

Un usuario ha avisado de la supresión de este artículo: "Hola Mercadona, ¿me podéis dar una razón de peso para que esta maravilla ya no esté disponible en vuestros establecimientos?". La compañía le ha dado la peor noticia: "¡Hola! Sentimos mucho las molestias de esta decisión pero informamos al responsable del interés en recuperarlas. ¿Qué era lo que más te gustaba de las mismas?".

¡Hola! Sentimos mucho las molestias de esta decisión pero informamos al responsable del interés en recuperarlas. ¿Qué era lo que más te gustaba de las mismas? — Mercadona (@Mercadona) September 22, 2020

Infusión de Colesterol Hacendado

Sin, duda una de las más grandes pérdidas para las personas aficionadas a tomar infusiones. La infusión de colesterol Hacendado despertaba mucho interés en aquellas personas con colesterol alto que decidían usarlo como un complemento –nunca como sustitutivo– a sus obligaciones y prescripciones médicas o, simplemente, para disfrutar del gusto.

Ha sido un perfil de Twitter el que ha dado la voz de alarma: "Mercadona, ¿por qué habéis retirado la infusión de colesterol? Para un producto que realmente es efectivo...". "Hola Antonio. Sentimos lo que nos cometas. Pasamos nota de tu interés en poder encontrar de nuevo dicho producto en nuestro surtido y lo compartimos con los responsables correspondientes para que sean conocedores de tu petición. Un saludo", ha contestado el supermercado.

Hola Antonio. Sentimos lo que nos cometas. Pasamos nota de tu interés en poder encontrar de nuevo dicho producto en nuestro surtido y lo compartimos con los responsables correspondientes para que sean conocedores de tu petición. Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) September 22, 2020