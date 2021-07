Ni robots de cocina Monsieur Cuisine, ni las barbacoas portátiles, ni los artículos antimosquitos, ni nada que ponga a la venta Lidl es comparable con la fiebre que en su momento provocaron las zapatillas deportivas de la cadena de supermercados alemana. Un artículo que, atención, la multinacional acaba de reponer en su catálogo.

Las prendas de ropa de Lidl suelen arrasar. Hablamos de los calcetines, las camisetas de hombre y de mujer o las chanclas que lucen el logo de sus tiendas estampado y los colores de la empresa. Artículos que se agotan en minutos en países como Finlandia, Bélgica, Alemania, Países Bajos o España.

Y tal es su éxito que algunos aprovechan para revenderlos en eBay a precios desorbitados. Y eso es lo que ocurrió en su momento con las zapatillas deportivas. En la red se vendían por cifras superiores a los 1.000 euros, llegando incluso a los 1.200 €.

Lidl recupera sus zapatillas deportivas

Pues bien, si te quedaste con las ganas de tener un par de estas zapatillas de deportivas con los colores corporativos de Lidl y el sello de la marca en la lengüeta, ya no tendrás que gastarte ese dineral. El motivo es que Lidl ha decidido reponerlas este verano con un ligero lavado de cara.

Zapatillas deportivas de Lidl

Su precio es de solo 12,99 euros y puedes comprarlas a través de la página web. Aunque debes tener en cuenta añadir otros 3,99 euros en concepto de gastos de envío.

Estas zapatillas deportivas están disponibles en formatos para hombre y para mujer. Las primeras están disponibles en tallas que van de la 41 a la 46. Las segundas pueden ser tuyas en tallajes que van de la 37 a la 41.

Zapatillas deportivas de Lidl

También llegarán a las tiendas físicas

En cuanto a sus características, al margen de los colores corporativos, cuentan con un acolchado cómodo en los bordes y en la lengüeta. Y su forro interior es de un tejido cómodo. Están catalogadas como ‘producto estrella’.

Y si te quedas sin ellas en la web, no te preocupes. Porque el próximo 19 de julio también llegarán a las tiendas físicas. Esto sí: no te duermas porque no sería la primera vez que se forman colas en Lidl a la entrada para adquirir alguno de sus productos estrella como el que nos ocupa.