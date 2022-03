Los auriculares gaming de los streamers que puedes encontrar en MediaMarkt

El mercado de los auriculares gaming es de lo más amplio que podamos imaginar… Seguro que si alguna vez has estado en la tesitura de tener que elegir algún modelo, no has sabido por cuál decantarte. Y es que en realidad, con tantas marcas disponibles en el mercado, se nos puede hacer un mundo elegir una como tal.

Una de las marcas más reputadas en el mundo gaming es Logitech, que además hace muchos otros aparatos electrónicos como webcams, ratones, teclados… Seguro que la has escuchado alguna vez. Y si eres seguidor de los streamers más famosos, sabrás uqe muchos llevan los auriculares gaming que hoy te recomendamos.

Los auriculares de Logitech más utilizados por los streamers

Son los Logitech PRO X, para PC, PlayStation, Xbox o Nintendo Switch. Tienen un Jack de 3.5 mm, y están fabricados en aluminio, con unas almohadillas muy cómodas. Diseñados en colaboración con y para profesionales para comunicaciones avanzadas y audio de precisión.La tecnología de micrófono BLUE VO!CE te ofrece una selección de filtros de voz en tiempo real para reducir el ruido, añadir compresión y eliminar el siseo. Además, garantiza que tu voz suene más rica, limpia y profesional.

La espuma es viscoelástica envuelta en piel sintética premium. Son unos auriculares robustos en general, con sonido envolvente de próxima generación y una malla híbrida para escuchar increíblemente bien. Por algo son de los más utilizados por los streamers y youtubers.

Lomejor de todo es su precio. Podemos encontrar este modelo en MediaMarkt por un reducido precio de 83.99 euros, cuando su precio original es de 119 euros. Aprovecha y cómpralos al mejor precio y conviértete en un auténtico streamer.

