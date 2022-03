Los fans de las acampadas no podrán dejar pasar esta tienda para 3 personas de Decathlon

Los fans de la acampada cada vez ven más cerca el momento de la primavera-verano para poder salir al campo, al monte, y disfrutar de noches a la intemperie, sin pasar demasiado frío. En invierno, por ejemplo, se antoja muy difícil poder refugiarnos en una simple tienda de acampada sin llegar a congelarnos… Y ahora que viene la época, os recomendamos una de Decathlon.

Esta tienda de Decathlon acoge hasta 3 personas y se monta en cuestión de pocos minutos

Es de presupuesto ajustado, y vale hasta para 3 personas. Ideal para compartir al aire libre. Es muy sencilla y fácil de montar, con estructura domo con autosujeción, se puede desplazar una vez montada para buscar el mejor sitio. La instalación es muy simple: montar las varillas y desplegarla fácilmente.

La tienda de acampada de Decathlon al mejor precio

Asimismo, tiene doble techo y aireación en la parte posterior, para reducir el calor en verano. Y cuando sople el viento, resistente hasta vientos de 40 km/h 8F5), ya que ha sido validada en un túnel de viento para ello. Sus medidas son de 195 x 210 cm, 3 espacios para dormir de unos 65 cm aproximadamente. La altura es de 1,20 cm.

También es impermeable, así que, en caso de que llueva… No te mojarás. La puerta principal se sella para que no entre ningún tipo de gota de agua, ni viento. Pero lo mejor es su precio: tan solo 44,99 euros, ¡y arrasa en opiniones! Más de 500, y la mayoría de ella son positivas… ¡Así que no te lo pienses más!

