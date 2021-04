Mango clona chaqueta icónica de Celine de 2.150 euros

Las chaquetas ligeras son una de las prendas más solicitadas en los meses de entretiempo. Y entre las más deseadas figura la icónica Casaque de foulard estampado de Celine. Una pieza que cuesta nada menos que 2.150 euros, pero de la que tienes un clon en Mango que nada tiene que envidiar de la original y que te costará solo 49,99 euros.

En cuanto al ‘Casaque de foulard estampado’ de Celine, estamos hablando de una chaqueta estilo bomber que se caracteriza por su fondo negro con un estampado marrón dorado que simula unas cadenas. Está fabricado con viscosa al 100% en su exterior y con acetato al 100% en su forro interior.

‘Casaque de foulard estampado’ de Celine

Así es la chaqueta de Celine que cuesta 2.150 euros

Por otro lado, destaca su cuello teddy y su tallaje holgado oversize que tan de moda se ha puesto en los últimos meses. También cuenta con acabados ribeteados y con bolsillos diagonales en los laterales.

El ‘Casaque de foulard estampado’ de Celine se cierra con cremallera y está fabricado en Italia. Y está disponible en tallas que van de la 34 a la 44.

‘Casaque de foulard estampado’ de Celine

No obstante, su precio no es para todos los mortales. 2.150 euros es una factura a tener en cuenta. Sin embargo, no hace falta que te dejes ese dineral para lucir una prenda similar, por no decir clonada. La puedes encontrar en Mango y su precio es de solo 49,99 euros.

Mango se inspira en la icónica chaqueta de Celine

En este caso estamos hablando de la ‘Bomber estampado cadenas’. Una prenda fabricada con poliéster al 100% en su exterior y en su forro, lo que da como resultado un tejido fluido y oversize. El canalé es 90% poliéster y 10% elastano. Y su diseño se basa en un fondo negro con un estampado de cadenas muy similar al que luce el modelo de Celine.

Bomber con estampado de cadenas, de Mango

Luce un cuello redondo y es de manga larga y cuenta con puños elásticos, como el de Celine. Y también se cierra con cremallera en la parte delantera. Y está disponible en tallas que van de la XS a la XL.