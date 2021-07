Mango inventa unos jeans que hacen ‘milagros’: reducen la barriga, alargan las piernas y afinan las caderas (y, además, están rebajados)

Los jeans son una pieza que no puede faltar en tu armario. Y no solo eso. Deberías tener varios para poder ir cambiando en función de la ocasión o la época del año. Si no es así, ya va siendo hora de que complementes tu colección. Y es que son los aliados perfectos para cuando no sabemos qué ponernos.

Más aun si te contamos que los jeans de los que te hablaremos en las siguientes líneas son de esos que aplanan la barriga, estilizan tu cuerpo, afinan tus caderas y hace que tus piernas parezcan más largas. Se trata de una pieza de Mango que, además, está rebajada.

Los jeans de Mango te estilizar tu figura

Estos vaqueros son la pieza perfecta para combinar con una camisa elegante o una camiseta informal. Y en este caso también serán perfectos para cualquier época del año. Sí, también en verano, pues se trata de una prenda muy ligera y fresquita.

Además, están catalogados con la etiqueta ‘Committed’. Esto significa que están elaborados con materiales y procesos respetuosos con el medio ambiente.

Jeans skinny a la venta en Mango

En cuanto a sus características, estos pantalones a la venta en Mango lucen un estilo denim con corte skinny, que hará que tus piernas parezcan más largas.

Además, son de tiro alto, lo que te ayudará a perfilar tus caderas y a aplanar el vientre. Están elaborados en algodón en un 98% y elastano en un 2%, todo ello sostenible y respetuoso con el planeta.

Los encontrarás rebajados en el outlet de Mango

Asimismo, cuentan con dos bolsillos laterales, un bolsillo portamonedas y dos bolsillos de parche en la parte trasera. Y su cierre es con botones.

Jeans skinny a la venta en Mango

Estos pantalones de la firma catalana de moda ‘low cost’ están disponibles en tallas que van de la 32 a la 44.

Y atención a su precio. Porque este pantalón figura en la sección de outlet de Mango y está rebajado en un 31%. De los 25,99 euros que cuesta habitualmente, solo tendrás que pagar 17,99 euros.